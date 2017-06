à quand la réhabilitation du CW12 ?

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le calvaire des usagers du CW12 passant par la commune d'Ath Mansour continue depuis plusieurs mois déjà. Réhabilité en juin 2016, ce tronçon, long de 3 km, a fini par devenir carrément impraticable à cause des travaux jugés "bâclés" par les usagers, car la couche du bitume n'a pas tenu longtemps. En effet, ce chemin névralgique, qui fait la jonction entre la RN5 et le CW42 A qui passe par la commune de Boudjellil (Béjaïa), se trouve actuellement dans un état lamentable, ressemblant à tout sauf à une infrastructure routière, de l'avis des usagers. Les intempéries ont fini par l’user carrément pour ne plus servir de chemin. Des trous et des cratères jalonnent cet axe en sus des rigoles et autres sillons creusés ici et là, par les torrents. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues ont fini par le détériorer davantage, surtout du côté de Tihemamine, où un ruisseau, qui passe sous un ponceau, a fini par inonder ce chemin. Les traces de ce débordement sont toujours visibles avec une chaussée complètement échancrée et profondément creusée. "Au lieu d'emprunter ce tronçon de 3 km en 5 minutes seulement, je passe environ un quart d'heure à le parcourir à cause de son impraticabilité. Les autorités communales devraient le prendre rapidement en charge, car il est d'une importance capitale pour le trafic routier et l'économie de la région. Il est emprunté quotidiennement par des centaines d'usagers, des routiers en particulier!", affirme un transporteur de matériaux de construction. D'aucuns dans la région d'Ath Mansour exhortent les autorités municipales de prendre en charge ce tronçon ‘’de manière efficace et efficiente pour ne pas rééditer les imperfections constatées auparavant’’, argue-t-on. «Ce n'est pas normal que l'on laisse ce chemin névralgique sans aucune réhabilitation. Il devrait être pris en charge dans les meilleurs délais avec l'aménagement de caniveaux surtout dans les zones inondables et la réalisation d'un nouveau ponceau en place et lieu de l'ancien qui est exigu et délabré", préconise-t-on.

Y. S.