«Offrir à Bouira une image digne»

Le wali de Bouira, Mouloud Chérifi, a effectué, jeudi dernier, une visite de travail dans la ville de Bouira, où il a procédé au lancement des travaux d’aménagement d’un quartier résidentiel et de réhabilitation de deux axes routiers.

Le premier responsable de la wilaya a commencé par inspecter le chantier portant sur la réhabilitation et l’aménagement de la route reliant Ouled Bellil au CW127. Une fois les travaux achevés, cette route désengorgera la ville et fluidifiera le trafic automobile de Bouira vers les localités du sud, à l’image de Sour El Ghozlane. Commentant les données du projet qui lui été présenté, M Chérifi a jugé un peu excessif le délai de 3 mois fixé pour l’achèvement des travaux. Il a, alors, exhorté l’entreprise réalisatrice à le raccourcir et surtout à accélérer les travaux, pour livrer le projet le plus tôt possible. Au quartier de la Cadat A, au nord de la ville, le chef de l’exécutif a assisté au lancement des travaux d’aménagement de cette cité résidentielle. Le projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie du citoyen. Sur place, l’on apprend que ce quartier n’a pas bénéficié d’opérations d’assainissement depuis près de 30 ans. Lors d’un entretien avec des habitants, le wali a tenu à rassurer quant à l’aménagement de tous les quartiers du centre-ville de Bouira. Selon lui, «cela se fera progressivement, en fonction de la disponibilité des moyens financiers». A propos des moyens, Mouloud Chérifi a expliqué que malgré le contexte économique et financier difficile, ses services œuvrent, à travers des montages financiers, à prendre en charge les préoccupations de la population. À la cité Zerrouki, le chef de l’exécutif a supervisé le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du boulevard reliant l’autoroute à la mosquée du quartier. L’opération, menée conjointement par la DTP et l’APC de Bouira, vise à donner une belle image à l’entrée Est de la ville, ou «une image digne d’un chef-lieu de wilaya», pour reprendre les propos du wali. Il est, entre autres, question de travaux d’embellissement, de la réfection de trottoirs, de la pose du bitume et de l’élargissement de la chaussée. Là aussi, Mouloud Chérifi a tenu à ce que les délais initiaux de 4 mois soient raccourcis et a appelé les trois entreprises à limiter, au maximum, les désagréments que pourraient causer les travaux aux usagers de la route et aux citoyens du quartier. Toujours à l’entrée est de la ville, à une centaine de mètres au Sud du quartier Zerrouki, le chef de l’exécutif a suggéré qu’un sens giratoire soit aménagé à l’intersection entre le CW127, menant à Sour El Ghozlane et à la RN5. Pour mieux fluidifier le trafic au centre-ville, il est prévu également l’élargissement de la route d’Ouled Bellil. Il importe de souligner que toutes ces opérations vont coûter une enveloppe de 10 milliards de centimes.

D. M.