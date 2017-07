Le programme AADL relancé

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

Après plusieurs arrêts des travaux au niveau de certains chantiers et des retards dans l’exécution d’autres, le programme du logement de la location-vente (AADL), dans la wilaya de Bouira, est désormais relancé. Pour rappel, et jusqu’à tout récemment, sur les 2 900 unités du programme 2001-2002, seulement 900 ont pu être achevées et livrées à leurs souscripteurs. Cela dit, en fin 2016 et début 2017, le reste de ce quota a vu la localisation des sites d’implantation et le lancement des travaux. C’est le cas des quotas de Sour El Ghozlane (400 unités), Kadiria (350) et d’un bon nombre de projets implantés au chef-lieu de wilaya. A préciser qu’un quota supplémentaire de 5 000 unités a été attribué à la wilaya au printemps dernier, dans le cadre du quota global des 120 000, décidé par le Gouvernement. À Bouira, avec le quota supplémentaire, le nombre de logements accordé, suivant cette formule de la location-vente, s’élève désormais à plus de 8 000 unités. C’est dans l’optique de relancer l’ancien programme et d’accélérer le lancement du nouveau que le wali Chérifi à multiplié les visites à travers la wilaya : Lakhdaria, M’Chedallah, Kadiria, Aïn Bessem et Bouira. L’on a appris, récemment, auprès des services de la wilaya que 2 350 logements de ce type sont actuellement en réalisation à travers les communes de la wilaya. Cette semaine, deux quotas, à savoir celui des 40 sis à Haïzer et celui des 350 unités de Kadiria, connaîtront le lancement des travaux. Cela se fera à l’occasion d’une visite du wali dans les deux communes, dans le cadre des festivités de célébration des fêtes de l’Indépendance et de la jeunesse. Toujours dans le cadre du même programme, le wali a fait savoir récemment que l’année 2017 sera celle du lancement du reste du programme AADL, totalisant 5 550 unités. Ainsi et selon Mouloud Chérifi, il a été procédé à la désignation de trois entreprises de réalisation pour trois projets implantés dans la ville de Bouira. Il s’agit, selon lui, des sites des 148, 2 100 et 1 000 du pôle universitaire. A noter que trois entreprises ont été désignées pour réaliser 3 autres projets. Il s’agit de ceux des 1000 unités de Bouira-ville, 104 de Sour El Ghozlane et 500 de M’chedallah. Il a été, par ailleurs, décidé du transfert d’un quota de 400 unités de la commune de Bouira vers celle de Lakhdaria. Il importe de préciser que le lancement de ce quota de Lakhdaria est tributaire de la disponibilité d’une assiette foncière. En effet, celles proposées pour l’implantation du projet n’ont pas donné satisfaction, d’où l’appel du wali à de nouvelles prospections de nouveaux terrains d’assiette. L’autre proposition par M. Chérifi, c’est d’orienter les souscripteurs de Lakhdaria vers la commune limitrophe de Kadiria. Il y a lieu de noter que dans la commune de Bouira, un quota de 800 unités, implanté au niveau du pôle urbain AADL, est prévu pour la livraison en 2018. Lors d’une visite sur le site en mai dernier, le wali a été intransigeant quant au respect des délais de livraison de ce quota qui, soulignons-le, a connu beaucoup de retard dans la réalisation.

Djamel M.