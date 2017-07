Rendement peu prometteur !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

L'exploitation agricole commune (EAC) Colonel Amirouche de M'Chedallah a donné le coup d'envoi de la campagne moisson-battage au début de la semaine écoulée Le cogérant de cette exploitation, M. Dahmouche Hamou, ingénieur agronome de son état, fera part d'un rendement, jusque-là, en deçà de la moyenne avec à peine 38 quintaux de blé à l’hectare, par rapport aux années précédentes. Des années durant lesquelles le rendement tournait autour de 45 quintaux à l'hectare. Notre interlocuteur amputera cette baisse, qui frôle les 7%, aux conditions climatiques défavorables (réchauffement climatique), lors du processus de floraison et de formation des épis du mois d'avril. Il informera que ce sont 15 ha qui ont été labourés et semés de blé de la variété Chainse durant la campagne labour emblavement de la mi-janvier. La campagne a été lancée immédiatement après les récoltes de la pomme de terre de l'arrière-saison, cultivée sur la même surface avec un rendement, pour rappel, de pas moins de 120 quintaux de ce tubercule à l'hectare. Il est à noter qu'au niveau de la ferme pilote mitoyenne, la campagne moisson-battage n'est toujours pas lancée bien que le blé de la même variété semé est arrivé à maturité depuis plusieurs semaines. Une récolte que les subites perturbations climatiques, caractérisées par de violents orages de pluie et de vent, risquent de compromettre sérieusement avec des risques de moisissures d’épis. Il faut noter que le lancement officiel de la campagne 2016/2017 des moissons-battages sera donné demain par le wali au niveau de la ferme pilote Boucharaïne d’El Esnam. Pour rappel, au cours de la deuxième session de l’APW de Bouira, tenue le 20 juin dernier, le directeur des services agricoles de la wilaya (DSA) avait indiqué que ces services tablent, cette année, sur une production de plus de 1.7 million de quintaux de céréales, toutes variétés confondues. Selon ce responsable, les services agricoles avaient déjà collecté plus 81 000 quintaux de céréales depuis le lancement de la campagne au début du moins de juin. Pour le rendement de cette année, le DSA l’a estimé à plus de 25 quintaux à l’hectare. Toujours selon le DSA, cette campagne a vu la mobilisation de 266 moissonneuses batteuses et 3 546 tracteurs.

Oualid Soualah