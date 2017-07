Hommage aux "soldats" de l'hygiène

Par DDK | Il ya 34 minutes | 45 lecture(s)

Ils travaillent dans des conditions dures et se trouvent exposés, à chaque fois, aux multiples contaminations et autres maladies infectieuses, car ils ramassent, chaque jour, des ordures ménagères. Ils, ce sont les éboueurs qui triment durement pour laisser les rues et les lieux publics propres et fréquentables. Leur métier est souvent "sous-estimé" par les uns, mais ce jugement de valeur cacherait une méconnaissance du rôle important et primordial des travailleurs de l'hygiène. Et pour battre en brèche ce cliché et rendre hommage, par là même, à ces "soldats" de l'hygiène, l'association culturelle "Tafat Uzekka", basée au chef-lieu communal de Chorfa, à l’est de Bouira, a eu la louable initiative d’organiser un spectacle en nocturne en l'honneur des éboueurs de la commune de Chorfa. Ainsi, un gala artistique a été organisé, le week-end dernier, au terrain de proximité du centre culturel de la localité. C'est en présence de dizaines de personnes, essentiellement des jeunes, que cette manifestation a été entamée dans une ambiance bon enfant. Des artistes locaux se sont relayés sur la scène pour égayer les présents et les agrémenter avec de belles chansons puisées soit du terroir, soit des répertoires d'artistes très connus. Mais le moment le plus émouvant durant cette fête conviviale fut, indubitablement, la distribution de tableaux d'honneur et de présents aux travailleurs de l'hygiène. Cette reconnaissance n’a pas manqué de susciter beaucoup de joie et d'émotion parmi la corporation des agents de l’hygiène. Cette action de considération envers cette catégorie importante d'ouvriers a été très saluée, au demeurant, par la population locale, étant donné qu'elle a permis de mettre en valeur l'importance du rôle de l’éboueur dans le maintien de la propreté des lieux. "Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les éboueurs accomplissent, avec brio, leur mission de collecte de déchets. Même si on leur complique, souvent, la vie, avec des comportements condamnables, comme le jet anarchique des ordures, ils gardent toujours le sourire. Il faut vraiment que notre société réalise la vraie valeur de ces hommes qui se risquent, chaque jour, la santé pour que les autres ne tombent pas malades," a dit en substance un citoyen de Chorfa-centre.

Y Samir.