Le marché de la ville insalubre

Sale et très fétide, le marché de proximité du centre-ville d’El-Esnam est submergé par les ordures et les déchets de tous genres, offrant, ainsi, un décor des plus hideux. Pourtant, un projet de réhabilitation est prévu depuis longtemps et un budget a été même alloué à cet effet. Mais les travaux n’ont, malheureusement, pas encore démarré. Ainsi, le marché en question se trouve dans une situation lamentable en raison de ses conditions d’hygiène médiocres. Dans les allées du marché, des décharges de détritus se sont formées çà et là et ne cessent d’atteindre des seuils très alarmants. Les clients, habitués à fréquenter cet espace commercial, n’ont de cesse de se plaindre depuis des mois de cette dégradation. Mais leur plainte ne trouve toujours pas une oreille attentive, déplorent-ils. Et la période des grandes chaleurs n’est pas pour arranger les choses. En effet, les odeurs nauséabondes des aliments périmés et des fruits et légumes pourris, jetés sans vergogne, y rendent l’atmosphère, carrément, irrespirable, sans parler de la prolifération de diverses bêtes sauvages et insectes. Quant à l’espace réservé à la vente de poulets, celui-ci se trouve juste à proximité de l’une des décharges, ce qui constitue un réel problème de santé publique et menace la santé des consommateurs. Pis encore, ce commerce de volailles est illégal et échappe à la réglementation. Du coup, aucun contrôle vétérinaire n’y est effectué. Devant cet état de fait, des vétérinaires ne cessent de tirer la sonnette d’alarme et d’alerter le consommateur quant aux risques et périls encourus en cas de consommation de cette viande blanche, et dont la volaille pourrait être nourrie d’antibiotiques et autres produits chimiques, à l’origine de plusieurs affections. Mais en vain. De l’avis des riverains, la réhabilitation de ce marché s’impose, afin d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène à l’intérieur.

A. C.