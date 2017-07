Bientôt un concours du village le plus propre

Par DDK | Il ya 56 minutes | 78 lecture(s)

S’inspirant du concours Aïssat Idir du village le plus propre, organisé chaque année dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le collectif des associations des communes d’Ath-Rached et Ath-Leqsar, au Sud-est de la wilaya de Bouira, vient de lancer un appel à participation, pour l’organisation d’un concours similaire au niveau de ces deux communes voisines et montagneuses qui comptent plus de 4 villages. Une commission sera d’ailleurs prochainement installée pour la réception des candidatures des villages et une charte, fixant les modalités de participation, sera aussi adoptée : «Notre objectif est d’inculquer de manière progressive la culture de la propreté et du respect de l’environnement au sein des villages de notre région. La commission d’organisation sera élue par le mouvement associatif local et sera chargée de recevoir les demandes de participation et d’évaluer les plans d’actions de chaque village. Une fois le concours lancé, des cadres des directions de l’environnement et de la santé se joindront à nous, pour évaluer les travaux effectués au niveau de chaque village, et décerner les trois premiers prix», dira Takfarnis, l’un des initiateurs de ce concours. Notre interlocuteur n’a pas manqué de faire appel aux deux APC d’Ath-Leqsar et d’Ath-Rached, pour parrainer ce concours : «Nos associations peuvent contribuer avec leurs propres moyens pour la réussite de ce concours, mais ça reste insuffisant et l’apport des autorités communales est plus qu’indispensable. C’est pour cela que nous avons adressé des demandes de financement aux deux APC». Un cahier de charges pour la participation sera aussi élaboré. Il, entre autres, comporte plusieurs aspects techniques.

O. K.