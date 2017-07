La couverture sanitaire toujours insuffisante

Par DDK | Il ya 56 minutes | 71 lecture(s)

En matière de couverture sanitaire, la commune d'El-Adjiba, située à 25 km à l’Est de Bouira, enregistre un taux plutôt faible. A signaler que la commune ne compte que quatre salles de soins, sous-équipées de surcroît, pour une population estimée à près de 25 000 habitants. Ces équipements publics sanitaires se trouvent au chef-lieu communal, à Semmache, à Agouilal et à la Crête rouge. Alors que la salle de soins d'Agouilal est inopérante depuis belle lurette, celles du chef-lieu et des deux autres villages précités sont mal équipées et manquant de tout. La population de cette commune, l'une des plus peuplées de la région du Sahel trouve, "anormale" cette situation, où l'insuffisance de la couverture sanitaire y est flagrante. «Avec une population qui avoisine les 25 000 âmes, El Adjiba enregistre un taux de couverture insignifiant. Si l'on procède à un petit calcul, on trouve que ce taux proportionnel est très faible : une salle de soins pour...6250 habitants. Ce qui est loin de répondre à la demande en matière de soins, et encore quels soins? Ces structures de santé manquent de tout, en plus du personnel, il y a un manque flagrant de matériels et autres équipements, comme l'ambulance, cela sans évoquer les autres services névralgiques, comme les points d'urgence, les laboratoires, la radiologie, la PMI...", affirme un citoyen d'El Adjiba-centre. Ainsi, ce constat est jugé comme "décevant et affligeant" par les habitants de cette municipalité, lesquels demandent aux responsables en charge du secteur de la santé "d'intervenir afin de remédier à cette situation déliquescente". Les habitants demandent à ce que l'actuelle salle de soins, située au chef-lieu d'El Adjiba, soit "réaménagée et promue en polyclinique avec un service d’urgences médicales", afin de mettre fin à leur ‘’calvaire qui n'a que trop duré’’. «Vu que nos salles de soins ne sont pas en mesure de répondre à toutes nos demandes en matière de soins, nous nous voyons obligés de nous déplacer ailleurs, vers les polycliniques de Bechloul, M'Chedallah ou même à Bouira, pour les soins spécialisés notamment. Et cela nous occasionne des dépenses supplémentaires et dispendieuses !" indique encore notre interlocuteur.

Y Samir.