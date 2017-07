8 000 personnes prendront part au grand défilé

Par DDK | Il ya 56 minutes | 76 lecture(s)

Pas moins de 8 000 personnes, issues des 45 communes de Bouira et de 19 autres wilayas, prendront part au grand défilé célébrant le 63e anniversaire de l’indépendance, dans la ville de Bouira.

En effet et selon le colonel Moulay Ahmed, chef de la protection civile de Bouira et également président de la commission de la wilaya, pour la préparation des festivités du 5 Juillet, tous les secteurs publics et privés seront représentés dans ce défilé, notamment à travers des carrés qui s’ébranleront depuis le grand boulevard Zighout Youcef sur plus de 2 km, à partir de 18h jusqu’à 21h. Ce grand défilé sera clôturé par le lancement d’un feu d’artifice géant à partir du siège de la wilaya : «La commission de préparation des festivités du 5 Juillet s’est réunie 19 fois. Tous les secteurs de la wilaya étaient conviés à ces rencontres. Nous avons établis sur demande du wali de Bouira, un programme riche et qui sera marquant pour nos citoyens. Les secteurs administratifs et économiques seront tous représentés, chacun par son carré. Nous aurons donc, le carré de la Police, celui de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile, de la conservation des forêts, de la direction des ressources en eau, des postes et télécommunication, de la DTP, de l’université, de la direction de la formation professionnelle, des sportifs et des jeunes de la DJS, ainsi que celui de la culture, mais aussi de certaines entreprises privées, des associations, à l’image des scouts et d’autres associations culturelles locales. Chaque carré sera suivi d’une représentation culturelle ou historique, interprétée par une dizaine d’associations culturelles de plusieurs wilayas. Pour ce point, notre objectif est de représenter la richesse culturelle et sociale algériennes dans son intégralité», affirme le colonel Moulay, qui précise que l’évènement sera transmis en direct sur les ondes de la radio locale et sur des écrans géants installés à travers les grandes places de la ville de Bouira et des grandes communes de la wilaya : «Pour le volet de l’audio-visuel, nous avons déjà engagé une entreprise spécialisée dans ce domaine et des essais ont déjà été effectués sur le plan adopté par notre commission. Cette même entreprise se chargera de transmettre l’image en direct, avec du matériel de haute technologie et pas moins de 19 caméramans qui seront postés le long du parcours. La radio locale couvrira aussi en direct le défilé. Le grand cortège sera aussi suivi d’une animation vocale, dans les langues arabe et tamazight. Aussi, des équipes de la police et de la gendarmerie seront mobilisées pour sécuriser le parcours de la ville de Bouira et un plan de circulation provisoire sera appliqué pour 24h». Notre interlocuteur affirme, par ailleurs, qu’un budget de plus de sept millions de dinars a été réservé à cet évènement : 5 millions sur disposition de la wilaya et 2 millions de donation des entreprises privées locales : «Un bilan financier sera présenté juste après la fin de l’activité, au même titre qu’un autre plan de remise en état du boulevard principal». Le colonel Moulay précisera, dans ce sens, qu’une convention a déjà été engagée par la direction de l’environnement et l’APC de Bouira avec une entreprise de nettoyage privée, pour la remise en état dudit boulevard. À noter, pour la fin, que le programme officiel pour la célébration de la journée du 5 Juillet a débuté dimanche dernier, par une visite du wali de Bouira à travers les communes du nord-ouest de la wilaya.

Oussama K.