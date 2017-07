Ouverture d'une salle de taekwondo

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Une salle de sport, mise à la disposition des amateurs de la discipline taekwondo par un particulier, en collaboration avec une association sportive de ce sport de combat nouvellement agréée, a été inaugurée samedi dernier au chef-lieu de commune de Takerbouzt en présence du maire, du président de la fédération de cette discipline, M. Tiyadi Abdelhak, de l'entraîneur chargé de développer cette discipline au niveau de la daïra de M'Chedallah, M. Medjdoub Abderrahmane, des membres de l’association et de nombreux autres invités. M. Medjoub a d’emblée annoncé que deux autres salles de Taekwondo seront bientôt ouvertes dans les communes de Chorfa et d'Ath Mansour. A signaler que deux sections du Taekwondo, à savoir celles de Toghza et Tiksiridene, de la commune de Chorfa, y activent depuis plusieurs années. À Takerboust, la nouvelle section compte déjà 50 athlètes adhérents. Le président de ladite association, M. Bachouche Djamel, parle d’une liste de pas moins de 200 athlètes qui ont l'intention de s'y inscrire dans les prochains jours. La cérémonie d’inauguration a été aussi marquée par la présence de plusieurs athlètes de cette discipline champions d'Algérie et d'Afrique, à l'image de Tayeb Massinissa et Dziri Tiziri de la section de Toghza, tous les deux champions d'Afrique dans la catégorie cadets. Étaient aussi présents Medjdoub Hassena et Oumouhend Mélissa, champions d'Algérie dans la même catégorie et enfin Mehaba Lamine et Meziane Hicham, deux champions d'Algérie dans la catégorie seniors. Tous ces champions ont été accompagnés par leurs entraîneurs respectifs qui ont procédé à des exhibitions durant plus de deux heures en présence de nombreux amateurs.

O. S.