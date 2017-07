ça dure depuis plus de 8 mois !

Par DDK | Il ya 9 minutes | 2 lecture(s)

Les habitants du lotissement Hocini Benabdellah de Ras Bouira sont désemparés face à ce qu’ils qualifient de ‘’situation intenable’’.

En effet, ces résidents subissent depuis plusieurs mois les conséquences de l’éclatement d’une canalisation d’eaux usées lesquelles se déversent en pleine nature et qui ont, de ce fait, dégradé une bonne partie de la chaussée. Selon les riverains, la réfection de cette route en pente n’aura pas fait long feu, d’autant plus cette dernière, en plus de se retrouver impraticable pour les automobilistes, est devenue un lieu nauséabond que même les piétons ne supportent plus. «L’éclatement de cette conduite est intervenu il y a plus de 8 mois et cela empoisonne notre quotidien, notamment en ces périodes des grandes chaleurs. Nous, les riverains, sommes contraints d’évoluer dans cet environnement insalubre qui attire vermines et autres moustiques. Nous avons effectué de multiples réclamations auprès des services concernés, notamment l’APC et l’ONA, mais aucune suite ne nous a été réservée à ce jour…’’, déclare M. Yahiaoui, un des riverains rencontrés sur les lieux. Notre interlocuteur affirme, par ailleurs, que le wali de Bouira a été interpellé sur ce sujet et que seule son intervention pourra ramener la situation à la normale : ‘’Le wali de Bouira, M Chérifi, est très consciencieux, notamment en ce qui concerne la préservation de l’environnement, d’autant plus que cette situation nuit à la santé publique des riverains de ce lotissement’’, indique-t-il.

H. B.