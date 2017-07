Le taux atteindra les 85 % d’ici la fin de l’année

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a indiqué, dimanche dernier à Boukram, dans la daïra de Lakhdaria, en marge de sa visite de travail à l’occasion de la célébration des Fêtes de l’indépendance et de la jeunesse, qu’«avec la mise en service du gaz naturel au profit des 785 foyers de la commune de Boukram, le taux de raccordement à l’échelle de la wilaya atteindra 76%». Le premier magistrat de la wilaya a aussi précisé que «d’ici la fin de l’année 2017, le taux de raccordement sera de 85%». «Après l’achèvement du programme complémentaire, dont les travaux sont en cours, le taux de raccordement au gaz de ville dans la wilaya atteindra les 85%», a annoncé M. Chérifi. Un taux qu’il a qualifié de l’un des plus importants à l’échelle du pays. Toujours selon Mouloud Chérifi, la cadence de réalisation des projets du gaz naturel va se poursuivre et ce jusqu’au raccordement de la totalité des foyers de la wilaya. L’objectif, d’après lui, c’est d’atteindre un taux de raccordement de 100%.

D. M.