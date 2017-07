La faune et la flore menacées

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

La pollution n'épargne presque aucun endroit de la commune de Chorfa, où l'on recense plusieurs dépotoirs sauvages, créés essentiellement sur les berges et le lit de l'oued Sahel qui passe par cette localité. En effet, la situation frise la catastrophe dans cette zone humide, où il existe des forages d'où est puisée l'eau potable au profit des ménages. Personne n'est en mesure d'affirmer ou infirmer que la nappe phréatique est "contaminée" par toute cette pollution. De bout en bout, cette rivière est transformée en une gigantesque décharge sauvage, où s'entassent des monticules de déchets de tous genres. Toutes les ordures ménagères finissent dans ces lieux, censés être à l'abri de toute pollution, étant donné que c'est une zone humide qui est, normalement, protégée par la loi. Elle abrite, en plus d'un couvert végétal spécifique à ce milieu, comme le tamaris entre autres, des espèces animales aquatiques, comme les batraciens et certaines espèces de poissons, dont la daurade, qui se multiplient dans ce cours d'eau lorsqu'il est en crue. En plus de ça, ce milieu humide est devenu une petite réserve naturelle pour un bon nombre d'oiseaux, comme les échassiers. Actuellement, la rivière est prise d'assaut par de centaines de cigognes, d'aigrettes blanches et, d'un degré moindre, d'aigrettes bleues qui se barbotent dans les étangs parsemant cet oued. Des rapaces, des corbeaux et plusieurs autres espèces de petits oiseaux sont aussi constatés sur les lieux. Cependant, toute cette faune et flore se trouvent menacées par la pollution qui va au galop sans aucune retenue. Les déchets solides et liquides menacent, continuellement, cet écosystème de chamboulements et de perturbations graves, en ce sens que les produits chimiques résultants des déchets d'origine industrielle, comme les emballages en plastique, le caoutchouc, les rejets des usines de l'agroalimentaire... peuvent influer négativement sur la vie des animaux évoluant dans ces lieux, en sus du couvert végétal.

