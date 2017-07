De l'aménagement au profit des écoles

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Le temps, la pollution et la main de l'homme constituent des facteurs non négligeables dans la dégradation et l'usure des équipements publics en particulier. Lorsqu'un établissement public, comme par exemple une agence postale, une école, un siège de mairie ou une maison de jeunes, est réceptionné flambant neuf, il est ouvert au public, qui en dispose pour ses différentes prestations de service. Mais avec le temps qui passe, les facteurs humains et climatiques (humidité, pluie, vent, soleil...) finissent par user ces structures qui, de ce fait, ont besoin d'un coup de jeune. C'est le cas, parmi tant d'autres, des établissements scolaires qui sont utilisés par les élèves et le personnel pédagogique le long de l'année scolaire, ce qui fait que ces lieux se retrouvent, en peu de temps, en proie au délabrement et à la vétusté. La commune de M'Chedallah, située à 50 km de Bouira, compte plusieurs écoles primaires "surpeuplées" à cause de la croissance démographique. Ces établissements, dont la plupart datent de l’époque coloniale, connaissent des fortunes diverses. Toutefois, nonobstant leur ancienneté, ces écoles tiennent encore debout, en abritant une "vie scolaire" quasi-normale. Bon nombre d'entre elles ont, même, connu, par le passé, des travaux de confortement, d'entretien et de restauration, pour faire carrément peau neuve. Toutefois, en dépit de tous ces travaux, il subsiste encore des lacunes que les autorités communales tentent d'y remédier à chaque fois. Ainsi, profitant des vacances scolaires d'été, l'APC projette d'effectuer quelques travaux d'aménagement dans certaines écoles primaires de la municipalité. Trois écoles sont concernées par des opérations de réaménagement. Il s'agit de l'école primaire Barr Mohand Arezki, située au village de Bouaklane, où il est prévu une opération de réfection des sanitaires qui se trouvent dans un état vétuste. L'autre opération a trait à la réalisation de l'étanchéité au profit des écoles primaires Akkouche Amar et Lamri Abdellah. A cet effet, des appels d'offres ont été lancés, récemment, par l'APC de M'Chedallah.

Y. S.