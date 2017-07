La direction des transports interpellée !

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Une fois de plus, les transporteurs, assurant la desserte Saharidj - M’Chedallah, montent au créneau pour dénoncer, à travers une requête écrite accompagnée d’une pétition, ‘’l’anarchie qui règne dans le secteur’’.

Une correspondance datée du 1er juillet adressée au wali, la direction des transports et toutes les institutions étatiques concernées. Il fait référence, dans ce document, au ‘’désordre provoqué par les clandestins qui leur font une concurrence acharnée et déloyale’’. «Des fraudeurs, disent-ils, qui ne tiennent compte ni de l’ordre, ni du tour de rôle pour embarquer les voyageurs, comme cela se fait dans toute la région, et encore moins de garantir un minimum de sécurité et de confort aux voyageurs, étant des clandestins qui ne sont soumis à aucune réglementation ou autre contrôle technique périodique.» Cela en plus de se soustraire à toutes les charges qui régissent ce secteur, comme l’imposition sur le permis de place et de ligne, ajoutent-ils. Les représentants de ces transporteurs affirment qu’ils ont été reçus par le directeur de wilaya du transport à qui ont été soumises ‘’ces contraintes qui entravent le bon fonctionnement de cette filière à plusieurs reprises sans qu'une solution ne soit dégagée’’. Ce responsable a, selon nos interlocuteurs, promis, par le passé, de provoquer une réunion de concertation avec les autorités locales, telles que l’APC et les services de sécurité, directement concernés par cette activité publique, pour prendre les dispositions nécessaires, afin de mettre fin à cette ‘’anarchie ‘’. Toujours est-il que ces transporteurs autorisés, ‘’qui se soumettent à la réglementation régissant ce secteur et s'engagent à prendre en charge ce créneau des plus sensibles à travers tous les villages de la commune’’, dirent-ils, menacent de redoubler le ton dans le cas où l’on ne remédie pas à la situation dans les brefs délais. À noter que le transport de voyageurs est l’un des créneaux des plus névralgiques et que le moindre arrêt ou dysfonctionnement aura d’incalculables répercussions négatives sur la vie sociale et sur la population active, les écoliers et les travailleurs, entre autres.

Oulaid Soualah