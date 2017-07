Cherche désespérément un espace de loisir

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Les vacances d'été s'annoncent longues pour les élèves de tous les paliers. Dans les différents villages relevant de la commune d'El-Adjiba, les lieux de loisirs manquent terriblement, ce qui fait que les enfants et les jeunes se retrouvent devant un vide terrible qu'ils n'arrivent pas à combler. Les journées sont longues et l'ennui les "happent", car il n'y a pas de lieux de distraction et d'évasion capables de les abriter. Que ce soit au chef-lieu communal, à Hagui, à Lemdersa, à Semmache ou à Azaknoun, pour ne citer que ces localités, les jeunes gens diront s’ennuyer "à mourir". "Devant l’absence de lieux de loisirs, nos enfants se trouvent livrés à la morosité et au désœuvrement. Ils ne savent plus quoi faire de leurs longues journées de vacances d'été. Pas une aire de jeux, ni de terrains de proximité où ils pourraient se défouler et se dépenser. Ils sont toujours dans la rue à jouer au ballon ou à courir dans tous les sens au péril de leur vie. Il faut vraiment que les autorités se penchent un peu plus sur cette frange de notre société", préconise un père de famille habitant au chef-lieu. Cette situation s'accentue de manière accrue dans les villages reculés, où il n’existe pas un espace de loisirs et de détente. Les aires de jeux, les terrains de proximité et les espaces verts, comme les jardins publics, y brillent par leur absence. Ce sont, en revanche, des terrains vagues et raboteux, aménagés souvent par les jeunes de ces localités, qui servent de lieux d'évasion, faute de mieux. "Franchement, nous avons du mal à nous adonner à nos loisirs dans notre village (Semmache, ndlr). Chaque jour, c'est le même topo, c’est la même situation qui recommence pour nous: un vide immense qu'on n’arrive pas à gérer à cause de l'absence de lieux de distraction. Nous passons un peu de temps entre amis à discuter ou à jouer à certains jeux, sinon rien d'intéressant!", se désole un jeune de Semmache.

Y Samir.