Campagne de collecte de dons pour sauver le petit Idris

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Atteint d’une cécité partielle, selon le rapport médical d’un centre privé d’imagerie médicale d’Alger, le petit Idris Meslem, âgé de 15 mois seulement et originaire d’Aomar-Gare, à 34 km à l'Ouest du chef-lieu de la wilaya, doit subir une opération chirurgicale qui s’avère être très coûteuse. En tout cas bien au dessus des moyens de sa famille, qui s’en remet aux âmes charitables. En effet, cette dernière fait appel à la générosité des citoyens pour venir en aide financièrement à leur enfant, pour lui éviter des risques de cécité intégrale. La société civile n’a pas manqué de réagir, notamment avec une campagne de solidarité lancée via les réseaux sociaux et un affichage à l’appui à travers les places publiques de ladite commune, où l’on peut voir des appels aux dons dans tous les quartiers et cités. En parallèle, un bureau a été ouvert pour recueillir les aides des âmes charitables.

A. C.