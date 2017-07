Revoilà la pénurie d’eau !

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Les citoyens des quartiers des 42 et 60 logements, dits «LSP», situés en périphérie du chef-lieu communal d’El-Esnam, sont privés de l’eau potable depuis une semaine. Cette pénurie n’est pas nouvelle, elle survient régulièrement selon les habitants de ces quartiers du centre-ville. En outre, ils affirment que la mise en marche du réservoir de 1 000 mètres cube, situé sur les hauteurs de Guemgouma, une localité du Sud de ladite commune, n’a pas suffi pour mettre un terme à ce stress hydrique. Cependant et malgré de nombreuses réclamations, rien n’a été fait à ce jour pour remédier au problème, déplorent-ils. Les résidents de ces quartiers affirment, aussi, que les foyers demeurent sans eau jusqu’à quatre jours d’affilée. De ce fait, les citadins se demandent pourquoi, à chaque début de saison estivale, le ‘’sempiternel problème de la rareté de l’eau potable refait surface dans cette commune, sachant que cette dernière se trouve à quelques encablures seulement du barrage de Tilesdit‘’. Ainsi, pour faire face à la situation qu’ils endurent, surtout en cette période de fortes chaleurs, certains citadins sont contraints de stocker l’eau à chaque fois que les foyers en sont alimentés. D’autres se voient obligés de recourir à l’achat de citernes. «Aucune goutte d’eau n’a coulé de nos robinets pendant toute la semaine. Et pour étancher, un tant soit peu, notre soif, on a recouru à l’achat de citernes coûtant 2 000 DA» dira Mohammed, un habitant du quartier des 60 logements. Avant de poursuivre : «Ce programme de distribution est inapproprié et intempestif. Il ne devrait même pas être de mise, car il nous fait endurer un calvaire insupportable». A ce sujet, les services d’ADE de Bechloul ont confié que les «réclamations des habitants ont été prises en considération et seront suivies d’actions visant à réajuster la distribution en eau potable, particulièrement dans ces quartiers dans les plus brefs délais».

Aziz C.