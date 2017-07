Le quartier 46 logements inondé par des eaux usées

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Depuis plusieurs jours, les allées du quartier 46 logements, situé au centre-ville d’El-Hachimia, une commune sise à 15 km au sud du chef-lieu de la wilaya, sont inondées par des eaux usées. Cette situation est due à l’éclatement d’un canal du réseau d’assainissement, sis à proximité de l’entrée d’un immeuble de cette cité. Les habitants du quartier, qui jugent que cet état de fait est inacceptable, affirment que des odeurs nauséabondes y empestent de jour comme de nuit et empoisonnent la vie des résidents. Pis encore, les mares d’égouts s’y sont formées, attirant moustiques et toutes sortes d’insectes nuisibles. Mais ce que redoutent le plus nos interlocuteurs, c’est l’apparition de maladies à transmission hydrique, d’autant que les enfants traînent dans les environs et jouent non loin des flaques d’eaux usées. «En plus des désagréments causés, on a peur pour nos enfants qui peuvent contracter des maladies et des allergies s’ils touchent par mégarde à ces eaux délétères», confient des habitants du quartier. Pour ces derniers, la municipalité a trop tardé pour intervenir et prendre en charge le problème et leur épargner, ainsi, tous les désagréments et, plus particulièrement, le danger des maladies qui plane sur les résidents de la cité. Ces habitants prennent, ainsi, leur mal en patience et attendent toujours une action des autorités municipales, pour remédier à cette situation qui dure depuis un bout de temps. Par ailleurs, toujours dans le même quartier, l’on a constaté de visu une pollution hors-normes. En effet, des tas de déchets de toute sorte se sont amassés dans tous les coins et recoins du quartier, à proximité même des immeubles. Nombreux sont les parents qui se plaignent constamment des dangers et périls qui planent sur la santé publique, notamment celle de leur enfants lesquels qui, faute d’une aire de jeux, pourraient facilement s’aventurer dans ces coins jonchés de détritus ménagers. De l’avis des résidents, les responsables municipaux doivent prendre conscience des conséquences néfastes qui peuvent découler de ces eaux usées et de la prolifération des déchets. «Ils sont interpellés sur la dégradation du cadre de vie des citoyens du quartier et doivent intervenir dans les plus brefs délais, pour prendre des initiatives afin de remédier à cette situation plus que préoccupante», préconise un résident de ce quartier.

Aziz C.