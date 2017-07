Les villageois saisissent le wali

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Dans une requête adressée au wali de Bouira, dont nous détenons une copie, les villageois d’Oulbane-haut et Ouled Abed, dans la commune de Kadiria, réclament la prise en charge de nombre d’insuffisances.

Les villageois évoquent des problèmes de gaz de ville, de l’éclairage, de l’eau potable et de la couverture sanitaire. Selon les rédacteurs de la requête, de toutes les contraintes soulevées, c’est celle de l’eau potable qui pose le plus problème et qui ‘’nécessite une prise en charge en urgence’’. A ce propos, les villageois font savoir que, devant la pénurie de ce liquide vital, ils sont obligés d’aller le puiser à d’os d’âne sur plus d’un km. Pourtant, indiquent ces mêmes villageois, la situation a été bien meilleure il y a quelques années. Car selon eux, le réservoir réalisé à Ouled Abed répondait aux besoins en eau de la population locale et alimentait les populations de trois villages. Seulement, avec les années qui passent, le nombre de la population a augmenté et les besoins en eau sont devenus plus importants, d’où l’impérieux besoin de réaliser de nouveaux ouvrages. Ainsi, pour augmenter les capacités de stockage, un projet d’un château d’eau a été inscrit et implanté à Beni Oulbane. Cependant, et selon les villageois, le choix de l’implantation de cet ouvrage au niveau de ce village n’est pas judicieux. Car d’après-eux, les villages de Oulbane-haut et Ouled Abed en ont plus besoin, car ‘’c’est là qu’il y a le plus de concentration de population’’. «Le village de Ouled Abed, surplombant les deux autres villages, est, de part sa situation, géographique le mieux indiqué pour l’implantation d’un nouvel ouvrage. Logiquement, il fallait reconduire le schéma AEP d’il y a quelques années. Mais cela n’a apparemment pas été pris en compte», souligne-t-on dans le document. Les villageois ajoutent, par ailleurs, que l’ouvrage implanté à Beni Oulbane ne va pas profiter aux villages Oulbane-haut et Ouled Abed, ce qui accentuera, d’après eux, le problème d’approvisionnement en eau potable. Dans la même requête, il est indiqué que «la conduite principale et le réseau de distribution ont été réalisés, mais il manque un réservoir de stockage». Les villageois espèrent l’inscription d’un projet dans ce sens au profit de la population des deux villages, pour mettre un terme au problème récurrent de l’eau potable et souhaitent la prise en charge des autres revendications ayant trait au gaz naturel, aux soins médicaux et à l’éclairage.

D. M.