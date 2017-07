Les coupures d’électricité de plus en plus fréquentes

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Depuis une semaine, les coupures d'électricité se font de plus en plus fréquentes dans la commune d’El-Esnam, à 13 km au Sud-est du chef-lieu. Ce qui suscite colère et indignation des habitants. En effet, plusieurs localités et quartiers de ladite commune font face aux coupures du courant électrique. Et il ne se passe pas une journée sans que la région ne se retrouve dans le noir durant des heures. D’après les habitants de cette partie de la commune, ces coupures durent, parfois, des journées et des nuits entières. Le réseau électrique d’El-Esnam semble être très vulnérable face aux aléas climatiques, notamment en cette période estivale marquée par des températures très élevées. Durant cette période, la consommation du courant est très importante en raison du recours intensif à la climatisation. Du coup, l’électricité n’est pas stable et les chutes de tension se font de plus en plus ressentir. Cette situation exaspère particulièrement les commerçants : «Tantôt, c’est une coupure, tantôt, c'est la tension qui chute qui provoque des dommages aux appareils électroménagers. Ça ne s’arrête jamais !», se plaint un commerçant du centre-ville. Selon lui, les habitants des quartiers du centre-ville ont, récemment, saisi par écrit la SDC Bouira, «pour renforcer le réseau électrique et mobiliser des moyens complémentaires, afin de mettre un terme à ces coupures aux conséquences très néfastes et surtout onéreuses quand il s’agit réparer les appareils endommagés ou d’en acheter d’autres». Cette situation irrite également tous les boulangers, les marchands de glace, les propriétaires de cybercafés et particulièrement les citoyens de la ville, qui diront avoir essuyé des pertes financières énormes ces derniers jours. Du côté des services concernés (SDC), l'on estime que l'utilisation accrue des appareils de climatisation et une surconsommation de l'énergie électrique affaiblissent considérablement le système électrique ; d'où ces coupures récurrentes. «La grande chaleur qui sévit dans la région fait que les appareils de conditionnement de l'air marchent à un régime soutenu, surtout le soir», note un agent de la SDC, qui met l'accent sur la nécessité de rationaliser la consommation domestique d'électricité. Ces dernières semaines, l’on a constaté que même les réseaux téléphonique et Internet y ont été sérieusement perturbés. Des interruptions et des coupures téléphoniques y sont, également, signalées au quotidien. Selon certains utilisateurs des ces réseaux, les pannes durent plusieurs heures.

Aziz C.