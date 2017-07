Un tournoi de foot à la mémoire des anciens joueurs

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Les journées d'été sont longues, chaudes et surtout "ennuyeuses". Les jeunes, en particulier, ont du mal à meubler leur temps libre, surtout ceux qui vivent dans les localités enclavées et manquant en tout. Cependant, même si les moyens et les lieux de distraction y manquent cruellement, il existe des jeunes armés de volonté à "fondre l'acier" qui ne s'avouent pas vaincus pour autant. "Il suffit de secouer les méninges pour se trouver une occupation", ironise un jeune de Chorfa. Et c'est dans cette localité qu'un groupe de jeunes a pris l'initiative d'organiser un tournoi de football "à la mémoire des anciens footballeurs de la commune de Chorfa". Ainsi donc, ces derniers jours, ces jeunes s'occupaient des inscriptions des joueurs des différentes équipes qui auront l'insigne honneur d'animer ces joutes amicales. Les équipes participantes, au nombre de huit, ont été scindées en deux groupes, où les quatre équipes de chaque groupe vont devoir se livrer à des rencontres préliminaires afin de dégager les deux premières de chaque groupe, lesquelles vont devoir animer les demi-finales en attendant la finale. Ainsi, des équipes venant des différents quartiers du chef-lieu en sus des villages avoisinants, comme Togi et Taddart, vont donner de l'animation à cette localité pour "chasser" la monotonie et la routine qui caractérisent un petit peu les vacances d'été dans ces contrées. Le coup d'envoi du tournoi a été donné le 8 juillet passé, pour s'étaler jusqu'au 20 du même mois. Les rencontres, à raison de deux par jour, seront animées à partir de 17h00 de chaque journée, et ce au stade communal de Chorfa. «Ma foi, cela ne peut que nous réjouir et susciter un engouement particulier des jeunes et des enfants qui auront à se "délecter" du spectacle des rencontres footballistiques au stade communal. C'est une initiative que je salue qui dénote que nos jeunes ne se laissent pas "happer" par le vide", note avec satisfaction un père de famille de Chorfa-centre.

Y Samir.