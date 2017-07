Les habitants interpellent le wali

Par DDK | Il ya 26 minutes | 37 lecture(s)

Les habitants du quartier Hamana de la ville de l’ex-Palestro, à 40 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, se plaignent du non achèvement des travaux de l’aménagement urbain, entrepris au niveau de la cité. Les résidents de cette dernière, qui viennent de saisir le wali de Bouira à travers une requête, qualifient cette situation d’«invivable». Selon eux, en hiver, les accès se transforment en bourbiers, ce qui rend le déplacement des habitants très difficile. «L’hiver dernier, les voies étaient tellement boueuses que les citoyens du quartier on dû envelopper leurs chaussures de sachets en plastique, pour éviter que la boue ne s’y accroche», ont-ils écrit dans la requête. Et d’ajouter : «Cet état de fait nous obligeait à interdire à nos enfants de sortir dehors». Les mêmes habitants évoquent, aussi, «les dommages causés aux véhicules en raison de la dégradation des voies d’accès, toutes parsemées de nids-de-poule et autres trous béants’’, informent-ils. Ils poursuivent en expliquant qu’en été, la boue laisse place à la poussière qui s’élève au passage des véhicules. Pour les habitants de Hamana, jamais ils n’ont vécu pareille situation depuis l’indépendance. Ils rappellent que le projet en question a débuté en automne 2016 et il n’est pas achevé à ce jour. Selon les rédacteurs de la requête, «l’entreprise en charge des travaux a carrément abandonné le chantier». Ils ajoutent, en outre, qu’ils n’ont eu droit qu’à des promesses sans lendemain de la part du chef de daïra et le maire de Lakhdaria, saisis à ce sujet. Devant la persistance du problème et de l’absence de réactions des responsables locaux, les habitants de Hamana se sont remis au wali, dont ils souhaitent une intervention pour mettre fin au «calvaire» qu’ils endurent depuis maintenant des mois.

D. M.