Le chef de daïra rassure

Par DDK | Il ya 26 minutes | 44 lecture(s)

Las de voir que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte par les responsables concernés, les membres de l’association du village Crête-Rouge, dans la commune d’El-Adjiba, a décidé de s’en remettre au chef de daïra de Bechloul. Ainsi donc, une plate-forme, contenant douze points, a été élaborée par les militants associatifs et remise, en fin de semaine écoulée, au premier responsable de cette circonscription administrative. Et pour mieux être au fait de la situation, le chef de daïra a jugé utile de recevoir, dans son bureau, quatre membres de cette association, où tous les points soulevés ont été discutés. La préoccupation majeure de ces villageois réside dans l’alimentation en eau potable de leur localité. Ils diront «souffrir le martyre de ce manque flagrant en cette période des grandes chaleurs». C’est ce que Ramdane Nouri, président de cette association, relève: «Notre village a traversé durant l’été dernier une crise aigüe en matière d’eau potable. Le niveau d’eau du forage qui alimente notre localité enregistre des baisses sensibles en été, ce qui nous contraints de nous rabattre sur les citernes, dont les prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses». Là, le chef de daïra a tenu à informer ces membres du bureau de l’association qu’un projet d’alimentation de leur village à partir du barrage Tilesdit est acquis et les travaux viennent d’être engagés. S’ensuit alors le problème d’électrification qui nécessite, d’après les mêmes représentants, une extension vers les nouvelles habitations en premier lieu, puis le renforcement de l’énergie par la mise en place d’un transformateur à même de satisfaire l’ensemble de la population qui souffre des chutes répétitives du courant électrique. Là aussi, et à en croire les représentants de la population, une promesse de saisir, dans les plus brefs délais, les services de la SDC a été formulée par le chef de daïra. Idem pour l’aménagement urbain, le réseau d’évacuation des eaux usées, et tant d’autres points soulevés. L’épineux problème de l’école Habbi Ali de cette localité a été, également, évoqué durant cette rencontre où un constat «alarmant» a été dressé par les membres du bureau de l’association. La toiture de cet établissement, constituant, selon les membres de cette association, une menace sérieuse sur la vie des chérubins, a été longuement débattue et une sortie sur le terrain avec une commission des services techniques a été décidée par le chef de daïra. «Cette situation ne peut en aucun cas nous laisser indifférents, car il y va de la vie de nos enfants. Je serai sur les lieux dans les tout prochains jours en compagnie des services techniques à l’effet de mettre en place le dispositif nécessaire», dira, en substance, le chef de daïra, M. Aït Ali.

M Smail.