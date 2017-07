Absence de signalisation et d’équipements de sécurité

Par DDK | Il ya 26 minutes | 37 lecture(s)

La récente modernisation des routes nationales (RN) et chemins de wilaya (CW) n’a pas été accompagnée de la mise en place des équipements de sécurité (glissières) et autres plaques, notamment celles limitant la vitesse.

Cet état de fait a contribué à la multiplication des accidents de circulation, particulièrement au Sud du chef-lieu de Bouira. Ainsi, il ne se passe pas un jour sans que ne soit enregistré un accident au niveau de cette zone Sud. Rien que cette semaine, deux voitures ont dérapé au niveau du chemin de wilaya 127 menant à El-Hachimia. Ces accidents ont un lien direct avec le nouvel état de ces routes modernisées, larges et bitumées, présentant des lignes droites sur des kilomètres. Ce qui incite, bien entendu, n’importe quel chauffeur à conduire avec désinvolture et négligence, en appuyant sur l’accélérateur. Outre l’excès de vitesse, ce qui cause le plus grand nombre d’accidents est le fait que la commune d’El-Hachimia, comme sa voisine Oued El-Berdi, sont des régions à vocation industrielle, où l’on constate une grande activité de toutes sortes d’engins, en particulier les camions de gros tonnages, lesquels empruntent ces routes pour se rendre dans les carrières d’agrégats situées dans ces communes. Souvent, ces poids lourds sont impliqués dans de graves accidents de la route. Et les services en charge de la gestion de ces routes omettent d’installer des panneaux indiquant la sortie d’engins. Aussi, l’on a constaté une absence partielle des glissières métalliques de sécurité le long du CW 27 sur plusieurs kilomètres. Cette carence a failli, le mois de juin dernier, coûter la vie à un jeune homme, qui a été évacué à temps à l’hôpital par les sapeurs-pompiers après un grave accident. Ce conducteur avait perdu le contrôle de sa voiture de marque Chevrolet, faisant plusieurs tonneaux en pleine descente avant de se retrouver dans un ravin. Ajouter à cela, le passage d’animaux sauvages ou domestiques aggrave le risque d’accidents sur ces routes. De l’avis des citoyens, et des automobilistes plus particulièrement, les services chargés de la circulation doivent impérativement tenir compte de ses manquements afin de remédier à la situation, en installant des plaques de signalisation et des équipements de sécurité sur les importants axes routiers du Sud de la wilaya de Bouira. Au demeurant, il est utile de signaler que plusieurs kilomètres du projet du dédoublement (2*2 voies) de la route reliant Bouira à Sour El Ghozlane sont toujours en phase de travaux. C’est dire que le contournement de ce dédoublement ne fera qu’allonger le trajet et risque d’entraîner, du coup, l’accroissement du risque d’accidents.

Aziz C.