Risque d’électrocution au quartier El-Tassahoumi

Par DDK | Il ya 1 heure

Les habitants du quartier El-Tassahoumi d’El-Hachimia, une commune sise à 15 km au sud du chef-lieu de la wilaya, font part de leur inquiétude quant au risque que représente l’installation d’un compteur électrique sur un support en bois très fragilisé.

Le support en question n’est autre qu’un poteau téléphonique usagé, installé anarchiquement par des habitants de cette cité. Ces derniers auraient, selon eux, contacté les services de la SDC, pour installer un pylône électrique, mais ne voyant rien venir, ils ont fini par improviser ces branchements. Ainsi, et comme on peut le voir sur la photo, le support en bois très fragilisé à sa base a été rafistolé à l’aide de cordes et de ceintures, pour diminuer sa fragilité et retarder, un tant soit peu, son éventuelle chute. A signaler, en outre, que l’installation d’un compteur électrique sur ce poteau ne répond à aucune norme de sécurité. Ce qui aggrave d’avantage la situation. Les habitants du quartier disent attendre toujours une intervention rapide des services de la SDC, pour la prise en charge du problème. Des services que certains citoyens, interrogés, disent avoir alertés à ce sujet il y a de cela plusieurs mois, mais en vain. Il y a lieu de souligner que ce poteau se trouve en plein cœur dudit quartier d’El-Tassahoumi, où l’absence d’aires de jeux se fait ressentir. De ce fait, il est fréquent de voir des enfants de cette cité s’amuser devant ce pylône malgré les risques et périls qu’ils encourent à longueur de journée. Devant ce danger permanent, les parents ne savent plus à quel saint se vouer, et se voient obligés de «condamner» leurs enfants à rester à la maison, pour éviter un éventuel drame. «Ce soi-disant pylône risque de céder à tout moment. Faut-il attendre qu’un drame ne survienne afin que les services de la SDC accourent pour remédier à cette situation préoccupante, dont les conséquences seront, sans doute, très fâcheuses ?», s’interroge un riverain. Les habitants souhaitent une intervention urgence des services concernés, pour prendre en charge le problème et écarter ainsi le danger qui plane sur eux.

A. C.