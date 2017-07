La station de fourgons envahie par les détritus

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Nouvellement réhabilitée, la station de fourgons, qui jouxte l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah, donne déjà une vue hideuse à cause des détritus qui s'y amoncellent. En effet, des fatras d'emballages de différentes boissons, des sachets et autres boîtes en carton s'accumulent, chaque jour, à des endroits de cette station, précisément sur une pente séparant l'aire de stationnement des fourgons et des minibus. A cet endroit, les choses dépassent tout entendement avec des déchets qui enflent à vue d’œil. Des usagers ne se gênent pas d’y jeter des emballages de boissons (eau minérale, jus, sodas,...) dans tous les sens, sous le regard indifférents d’autres usagers. Cependant, à cet incivisme désolant, s’ajoute un manque flagrant de bacs à ordures et autres poubelles dans cette station. Seul un récipient est installé sur le côté de l'aire de stationnement des minibus qui relient les localités de M'Chedallah à Bouira, Akbou et Béjaïa. Le manque de bacs à ordures justifie-t-il le jet à tout-va des déchets dans cette station ? Qui faudrait-il incriminer dans ce cas là? Les autorités qui n’ont pas équipé cette station de bacs à ordures ou les voyageurs indélicats? Par ailleurs, les usagers déplorent le fait que les deux toilettes publiques de cette station soient encore closes. "Il est à se demander pourquoi les autorités ont procédé à la réhabilitation de cette station de fourgons. Les abribus ont été démontés, les toilettes fermées, les bacs à ordures non installés...", constate amèrement un usager de cette station.

Y Samir.