Les habitants crient leur désarroi

À Takerboust, une des plus importantes agglomérations de wilaya en termes de population, des centaines de foyers sont confrontés au problème de chutes de tension du courant électrique. Selon les habitants de certains quartiers du chef-lieu communal, depuis le début de l’été, la situation est devenue intenable et empoisonne, chaque jour un peu plus, la vie de la population. «Depuis maintenant des semaines, j’ai du mal à faire fonctionner le moindre appareil électrique. Les chutes de tension sont récurrentes et surtout longues : elles durent pratiquement toute la journée», confie un père de famille de la localité. Et d’ajouter : «Il est carrément impossible de faire fonctionner ne serait-ce qu’un micro-ordinateur. Je ne parle même pas des autres appareils, tels que le climatiseur ou le four à micro-ondes». Ces chutes de tension subites et à répétition représentent, en effet, un risque sur les appareils électroménagers lesquels ne sont pas l’abri des dommages. Pis encore, les mêmes habitants affirment que ce problème n’est pas nouveau dans la localité, mais remonte à plusieurs années. Le comble, d’après eux, c’est que les responsables de la SDC et ceux de la municipalité sont au courant de cette situation, mais les solutions à ce problème tardent toujours à être apportées. Ce que la population assimile purement et simplement à de la «marginalisation et de la hogra», d’autant plus qu’ils disent s’acquitter régulièrement de leurs factures d’électricité. «Si on paie chaque trimestre nos factures, on est en droit d’exiger, en retour, de bien meilleures qualités de service», s’accordent à dire les habitants du chef-lieu communal. Ceux-ci lancent un énième appel aux responsables de la SDC afin d’intervenir et renforcer le réseau électrique et mettre ainsi fin à «un calvaire qui dure depuis des années». Par ailleurs, l’on appendra auprès des services de l’APC d’Aghbalou qu’un projet portant sur le renforcement du réseau, particulièrement au profit du centre de la localité, existe il bute sur une opposition citoyenne. Ce qui a retardé l’installation d’un nouveau transformateur au chef-lieu communal.

