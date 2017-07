Tout un programme !

Par DDK | Il ya 45 minutes | 73 lecture(s)

La journée nationale de l’enfant qui coïncide avec le 15 juillet est célébrée cette année à Bouira sous le slogan «La parole est à l’enfant».

Un riche programme a été tracé pour l’occasion et a commencé depuis plusieurs jours déjà. La salle de spectacles de l’ODEJ de Bouira a abrité, avant-hier après-midi différentes activités auxquelles ont participé et assisté des représentants des directions de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de la culture, de l’environnement, ainsi que ceux de la DAS. Dans son intervention, le wali par intérim, Lardja Cheikh, qui a présidé ces festivités, a mis en exergue la disposition juridique qui fait du 15 juillet une Fête nationale, ainsi que les efforts de l’Etat qui œuvre sans relâche à la protection de l’enfant et à la préservation de ses droits. Ces droits sont nombreux et l’orateur, qui a exprimé son engagement à les faire respecter, en a énuméré quelques-uns, tels le droit à l’éducation et à l’instruction, le droit à la sécurité et au plein épanouissement de son être, le droit à un environnement sain où il peut grandir en parfaite harmonie avec la nature, le droit à la communication et l’accès aux nouvelles technologies, ainsi que le droit d’être protégé contre les risques qu’elles comportent… Le wali par intérim a aussi tenu à rappeler que la wilaya a toujours pris les devants quand il s’agissait de l’enfant. Il veut pour preuve, la création du conseil de l’enfant qui, depuis sa création en est à sa troisième session d’assemblée. L’intervenant soulignera le rôle que le conseil joue dans l’élaboration de plateformes de recommandations allant dans le sens de ces droits. Pour clore son intervention, monsieur Cheikh a invité les différents responsables de l’enfant à travailler en accord pour que se réalisent toutes les conditions nécessaires au plein épanouissement de cette relève entre les mains de laquelle repose l’avenir de notre pays. Prenant à son tour la parole, l’officier de la brigade de protection des mineurs de la Police a évoqué le long et patient combat que mène la police à l’échelle nationale pour assurer la sécurité de l’enfant contre toutes les formes de violence auxquelles il peut être exposé, ainsi que les risques liés aux phénomènes de drogue, d’alcool et de tabagisme. Rappelant que cette lutte ne peut être gagnée que si toute la société s’implique, l’officier donnera le numéro vert 104, invitant à le former pour tous les cas nécessitant l’intervention rapide de la brigade. Enfin, le porte-parole du conseil de wilaya de l’enfant est longuement revenu sur la troisième cession du Conseil de l’enfant, tenue à l’initiative du wali, ainsi que sur les recommandations auxquelles elle a permis d’arriver. Puis, deux poèmes ont été lus par le jeune poète Souhil Hamoudi. Une lecture qui provoqué des applaudissements nourris, tant l’assistance y a vu «un hymne à l’enfance et à l’Algérie». Toute la journée a été marquée par différentes activités et animations : de la danse traditionnelle exécutée par des jeunes de l’association Essalam et une danse «papillon» exécutée par un groupe de petites filles déguisées en cet insecte. Elle a aussi été marquée par une exposition de photos illustrant les conséquences néfastes de la cigarette, des drogues et de l’alcool sur l’aspect et la santé de la personne qui en consomme. Pour les plus jeunes, les résultats scolaires s’en ressentent sensiblement. Cette exposition entrait dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur le phénomène et l’urgence de son éradication.

Aziz Bey.