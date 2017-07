Fuites d’eau incessantes

Par DDK | Il ya 34 minutes | 46 lecture(s)

Deux fuites importantes d’eau potable sont constatées au centre-ville d’El Esnam depuis des mois déjà. En effet, à chaque arrivée d’eau, des quantités énormes de ce liquide précieux se déversent dans les rues et ne cessent de susciter colère et indignation des habitants. Certes, les services de l’antenne locale de l’Algérienne des Eaux (ADE) ont tenté de les réparer, mais elles persistent toujours. Ainsi, la première fuite a été enregistrée à l’entrée du quartier Slimane Bouchelkia dit «Le camp» de la ville d’El Esnam. «Il s’agit d’une conduite vétuste. Il faut trouver le moyen d’inscrire un autre projet, sinon nous allons abîmer le bitume», a confié une source proche de l’ADE. Les membres du comité de la cité ont soulevé, dernièrement, ce problème auprès des autorités locales. Selon eux, depuis trois mois, l’eau peine à arriver aux derniers étages des bâtiments environnants et les pertes de ce liquide vital se comptent par dizaine de m3 quotidiennement. Des requêtes ont été adressées aux services de l’ADE, lesquels ont dépêché une équipe qui a procédé à des réparations, mais la fuite a réapparu quelques semaines après la fin des travaux de réparation. «Cette fuite existe depuis des mois. Elle laisse couler d’énormes quantités d’eau qui se répandent tout au long de la chaussée», dira Saïd, un habitant de la cité. L’autre fuite se trouve à proximité d’un passage à niveau non gardé, en contrebas de la route menant droit vers la localité de Taourirth Amar dite «Tizi», à quelques encablures du chef-lieu communal d’El Esnam. Cette fuite, d’où se déverse d’énormes quantités d’eau potable, laisse couler le liquide précieux tout au long de cette chaussée et sur une bonne partie d’un champ situé dans les parages. En somme, il s’agit d’une perte d’eau qui n’arrange pas les choses, d’autant plus que la commune ne possède pas de quantités suffisantes d’eau potable, pour assurer à ses habitants une alimentation régulière. Les habitants d’El Esnam interpellent, encore une fois, les services de l’ADE pour qu’ils interviennent et réparer ces fuites, afin de préserver d’énormes quantités d’eau, surtout en cette période caractérisée par une crise d’eau dans plusieurs localités de la wilaya.

Aziz C.