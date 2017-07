La Gendarmerie démantèle un réseau de malfaiteurs

Par DDK | Il ya 54 minutes | 53 lecture(s)

Après une enquête enclenchée depuis plusieurs jours, suite au cambriolage du domicile d’un citoyen dans le village de Semmache (El-Adjiba), la Gendarmerie nationale a réussi à mettre la main sur les membres d’un vaste réseau de malfaiteurs, qui sévissait depuis plusieurs années dans cette localité enclavée.

Deux individus répondant aux initiales M. I. et D. F. ont été arrêtés après que les services de la Gendarmerie chargés de l’enquête eurent découvert les empreintes digitales de ces deux personnes suspectées d’implication dans le vol d’un domicile, survenu il y’a quelques semaines dans le même village. Les deux mis en cause sont considérés comme les principaux voleurs formant un vaste réseau de malfaiteurs. Ceux-ci seraient les auteurs de plusieurs actes de vol de bétail dans cette région, où les habitants ont fait part de leur contentement après l’arrestation de ces deux individus qui ont semé la peur parmi les villageois. Les deux personnes arrêtées ont reconnu leur implication dans des actes de vol qu’ils ont commis à Semmache. Il est utile de souligner que ces arrestations donnent suite à la grogne des habitants de cette paisible localité, qui avaient interpellé les services de la Gendarmerie nationale afin de mettre fin aux actions de ce réseau. Pour leur part, les gendarmes ont vite réagi aux plaintes déposées et enclenché une enquête minutieuse qui les a conduits à mettre la main sur les deux individus. D’autres malfaiteurs inconnus sont aussi impliqués, selon le président de l’association de l’Arch d’Ath Aissi, M. Madani Dahmane. Ce dernier a saisi l’occasion pour saluer les efforts fournis par les services de la Gendarmerie nationale afin de rétablir l’ordre dans cette région et lutter contre la criminalité. «De hauts responsables de la Gendarmerie nationale se sont déplacés jusqu’ici à El-Adjiba, où nous avions discuté de tous les détails, notamment sur l’arrestation des malfaiteurs ainsi que sur la peur causée par ce réseau», a avoué M. Madani. Et d’ajouter : «Les services de la Gendarmerie nationale «ont fait un bon travail pour arrêter les membres de ce réseau de malfaiteurs, et nous saluons leurs efforts pour rétablir la paix et la quiétude à Semmache. L’arrestation de ces voleurs va redonner de la sérénité au village, et tous les habitants sont désormais rassurés».

R. D.