L’aménagement urbain toujours attendu

Par DDK | Il ya 54 minutes | 82 lecture(s)

Les habitants de la cité 18 logements de Draâ El-Bordj, en plein centre-ville de Bouira, ne cessent de déplorer l’état piteux de leurs routes, lesquelles compliquent le quotidien des automobilistes depuis plus d’une année. En effet, au niveau de ce quartier situé à quelques dizaines de mètres du siège de la wilaya, l’état des voies d’accès et plus particulièrement celle en parallèle avec le boulevard Zighout Youcef est dégradé. Les automobilistes sont, de ce fait, contraints de rouler à faible allure, pour éviter les cahotements désagréables que provoquent les fissures et déformations du bitume. À plusieurs endroits, la chaussée est jonchée de crevasses, lesquelles, en temps pluvieux, se transforment en d’énormes flaques d’eau. Les habitants rencontrés sur les lieux, résidents et automobilistes, se plaignent constamment de la dégradation du cadre de vie et de ce décor fait de boue, de poussière et de nids-de-poule. Ils affirment avoir envoyé de nombreuses requêtes aux responsables locaux, mais elles sont malheureusement restées lettres mortes. En plus de tous ces désagréments auxquels ils sont confrontés, ils regrettent également le manque d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, et les rares avaloirs existants sont obstrués par des pierres et autres détritus, ce qui explique l’apparition des mares à la moindre averse. «Depuis le début de l’année en cours, de nombreuses cités et quartiers de la ville de Bouira ont été réaménagés, mais pas la nôtre. Le goudron est dans un état très dégradé et nécessite toute une réhabilitation. Nous sollicitons les autorités municipales à prendre en charge ces axes routiers en inscrivant un projet de modernisation», dira Hamid, un habitant du quartier des 18 logements. «Les nombreux nids-de-poule contraignent les automobilistes à faire des détours pour les contourner. Et lorsqu’une portion de la route est en bon état, deux véhicules qui se croisent n'ont pas assez d'espace pour passer, car certaines voies d’accès sont exigües», fera remarquer un conducteur de passage dans la cité. Il est utile de signaler que ce quartier est un des rares du chef-lieu de wilaya à n’avoir pas connu une modernisation de son réseau routier. La réhabilitation de ce dernier revêt un caractère urgent, surtout quand on sait que le quartier est très fréquenté et la circulation automobile y est très dense.

Aziz C.