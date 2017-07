Travaux encombrants sur le viaduc de Draâ Laâteche

Par DDK | Il ya 54 minutes | 75 lecture(s)

Les usagers de la route empruntant le viaduc de Draâ Laatache, un ouvrage de l’autoroute Est-Ouest situé au lieu-dit Sonda, à 5 km à l’est du chef-lieu de Bouira sont exposés au quotidien au risque d’accidents. Des accidents qui risquent de survenir à tout instant, au milieu de ce gigantesque ouvrage suspendu à plus de 40 mètres du sol. Cet état de fait est dû aux interminables travaux d’entretien entrepris au niveau de ce pont. Des travaux qui traînent depuis plusieurs mois déjà et qui risquent encore de durer. En effet, et comme constaté de visu le long de ce pont, dans la direction Bouira - Alger, des dizaines de panneaux de signalisation et autres obstacles sont installés, pour prévenir les usagers de l’autoroute de la présence d’un chantier. Seulement, les signalisations en question sont encombrantes, car elles occupent la bande d’arrêt d’urgence et une voie de l’autoroute. Ce qui réduit la circulation automobile sur cet ouvrage à seulement deux voies, celles de droite. Dès lors, un bouchon monstre se forme sur le pont, et la circulation a tendance à ralentir. La présence des poids lourds complique davantage les choses et augmente le risque d’accidents. Car à l’amorce de la descente, très prononcée, menant vers le viaduc, le bruit des freins des poids lourds surchargés retentit. En plus de réduire le trafic, il arrive que les freins lâchent, et des télescopages surviennent en plein milieu du pont. Il est fréquent que des automobilistes non avertis, arrivant à vive allure, percutent les balises et les panneaux de signalisation indiquant les travaux. Il faut signaler que de nombreux accidents se sont produits par le passé sur ce viaduc, comme en témoignent les parois métalliques endommagées. D’aucuns parmi les usagers de ce tronçon de l’autoroute estiment que les obstacles installés le long du pont constituent un danger, et espèrent voir le plus vite la fin des travaux et la levée du chantier.

D. M.