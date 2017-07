Le pavillon des urgences déborde !

Par DDK | Il ya 55 minutes | 116 lecture(s)

Depuis le début de la semaine écoulée, le pavillon des urgences de l'hôpital Kaci Yahia de la ville de M'Chedallah est carrément saturé, car très sollicité. En effet, cet établissement de santé voit arriver des dizaines de véhicules de particuliers qui y déposent des malades en pleine crise et un ballet d’ambulances de la protection civile de l'ensemble des unités implantées au niveau du territoire de la daïra de M'Chedallah. De leur côté, les éléments de protection civile sont sollicités de partout, jour comme de nuit, en ces temps de chaleur, pour les besoins d’évacuations de malades. De passage samedi dernier au niveau du pavillon des urgences, il a été constaté que toutes les salles sont occupées par des malades, à tel point qu'il s’est avéré difficile pour le personnel de ce service de «caser» tout ce beau monde qui afflue des quatre coins de la région, en plus des victimes des accidents de la route. Le chef du service de ce pavillon des urgences fera savoir que "depuis l’arrivée de cette canicule, avec ses pics de chaleur frôlant les 50° par moment, c’est une moyenne de 150 malades chroniques qui sont reçus 24h, dont la plupart sont des personnes âgées qui arrivent dans un état d’extrême urgence, nécessitent d’être placés en salle de garde durant un minimum de 24 h», d’où, selon notre interlocuteur, ce débordement. A tous ces malades chroniques s'ajoutent les accidentés sur les divers axes routiers qui traversent la région et des cas d'intoxications alimentaires fréquents en cette période. Il y a lieu de souligner que la situation s'est aggravée avec des départs d'incendies en série dans les wilayas limitrophes, Béjaïa et Tizi-Ouzou, qui ont pris celle de Bouira en sandwich.

Oulaid Soualah