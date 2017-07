Bouira la plus touchée par les intoxications alimentaires

Par DDK | Il ya 54 minutes | 77 lecture(s)

Bouira est la wilaya qui a enregistré le plus de cas d’intoxications alimentaires durant le premier semestre de cette année 2017, selon le directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane.

Le même responsable, qui s’exprimait samedi dernier à l’occasion d’une rencontre regroupant le ministre et les cadres du secteur, a indiqué que 933 cas d’intoxications alimentaires (26 % de la totalité des cas) ont été enregistrés dans la wilaya de Bouira au cours de la même période. Il y a lieu de souligner qu’en début de l’année, le 12 janvier dernier plus exactement, 850 personnes ont été victimes d’une intoxication alimentaire collective lors d’un déjeuner donné à l’occasion de la célébration du nouvel an berbère dans la localité de Chorfa, à l’est de la wilaya. L’intoxication collective de Chorfa, due à la consommation d’un couscous avarié, avait nécessité la mobilisation de dizaines d’ambulances et la réquisition de plusieurs médecins et autre personnel de toute la région. Le reste des cas des intoxications dans la wilaya de Bouira a été enregistré à Mesdour (25), Bouira (13), Oued El Berdi (6) et Haïzer (6). Selon le même responsable, 3 578 cas ont été enregistrés à l’échelle du pays, dont deux décès dans les wilayas d’El Oued et El Bayedh. Sur les 3 578 cas enregistrés durant le premier semestre de 2017, 2 611 ont été recensés au niveau des restaurations collectives, pendant les fêtes et les repas familiaux. Après Bouira, ce sont les wilayas d’El Oued, Alger et Mascara qui suivent, avec respectivement 406 cas (11%), 345 cas (9%) et 293 cas (8%). A préciser que depuis de le début de l’été, aucun cas n’a été signalé, jusque-là, dans la wilaya de Bouira.

D. M.