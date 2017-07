Si ce n’est pas la coupure c’est la chute de tension…

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Le secteur de l'énergie, et plus particulièrement celui de l’électricité dans la commune d'Ath Mansour connaît des fortunes diverses. À commencer par les nouvelles habitations, construites dans le cadre de l'aide à l'habitat rural et qui peinent à être raccordées à ce réseau d'énergie. L'extension urbaine de cette commune induit des carences en tous genres, en particulier l'insuffisance de l'extension du réseau électrique. Ajoutons à cela, il est signalé ces derniers jours, une chute de tension électrique sur le réseau, où plusieurs foyers étaient insuffisamment alimentés. «Je ne pouvais même pas allumer ma télé, tellement le courant électrique était faible», témoigne un habitant de la localité. La canicule qui a sévi ces derniers jours dans la région a provoqué une surcharge et une tension palpable sur le réseau de distribution de l'électricité, car les foyers ont actionné la climatisation et autres appareils comme les ventilateurs...et ce, pour lutter contre la chaleur accablante qui s'est "invitée" dans les foyers en compliquant la vie aux ménages. «La mise en marche des climatiseurs à outrance influe négativement sur la distribution de l'énergie électrique. Ce qui a provoqué une surcharge sur le réseau, se manifestant par des chutes de tension et des coupures intempestives du courant électrique. Nous avons vécu des journées et des nuits cauchemardesques durant la canicule qui a sévi dernièrement», ajoute notre interlocuteur. Par ailleurs, les citoyens de cette municipalité nous ont fait part de cette situation qu'ils jugent pour le moins "incompréhensible", et qui a trait à ces postes maçonnés, érigés depuis belle lurette, mais qui ne sont pas encore dotés de l'équipement électrique afférent (transformateurs et appareillages électriques). «Ce sont, à s'y méprendre, des coquilles vides. Ces postes ont été construits dans le but de renforcer la distribution de l'énergie électrique dans notre commune, mais force est de constater qu'ils ne sont pas encore équipés en transformateurs», déplore l'un des citoyens. D'après nos sources, il existe deux postes maçonnés dans la localité qui attendent d'être équipés.

Y Samir.