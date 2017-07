Vaste opération de reboisement

Par DDK | Il ya 37 minutes | 51 lecture(s)

Initiée par la conservation des forêts, une importante opération de reboisement et de réhabilitation du massif forestier d’Ighil Oumerou, dans la commune d’Ouled Rached, se déroule depuis le début de la semaine dernière.

Chapeautée par les gardes forestiers de la circonscription de M’Chedallah, cette campagne touchera une superficie de plus de 50 hectares de ce massif, avec notamment la plantation de plus de 10 000 plans de pin d’Alep. Selon la conservation des forêts de Bouira, cette nouvelle campagne de reboisement, qui entre dans le programme national visant la reconstitution du couvert forestier qui a mobilisé tous les moyens humains et matériels, connaît, déjà, un franc succès surtout avec la mobilisation des citoyens des villages limitrophes : «Notre premier objectif est bien évidement la couverture de l’ensemble de la superficie touchée par les incendies ou le défrichement. Dans une seconde étape, nous allons établir une carte statique de cette forêt, qui nous permettra de surveiller les conditions de l’évolution des arbres et surtout de protéger le tissu forestier de tout risque d’incendie ou de défrichement», a déclaré un responsable des gardes forestiers de la section opérationnelle d’Ouled Rached. Notre interlocuteur a aussi souligné que les éléments forestiers ont adopté une nouvelle politique de prévention dans cette région, basée notamment sur la multiplication des actions de sensibilisation et des patrouilles : «La création de plusieurs nouvelles pistes agricoles et forestières dans la région nous a permis de mettre au point un programme de patrouille. Nos éléments sont ainsi engagés sur le terrain et surveillent 24h/24 le tissu forestier de la commune. Il faut avouer que les actes de défrichement ont sensiblement diminué dans la commune d’Ouled Rached, surtout après le raccordement de plusieurs villages et du chef-lieu communal au réseau du gaz de ville». Pour rappel, la commune montagneuse d’Ouled Rached englobe une importante superficie forestière et plusieurs forêts importantes. Une surface qui a été sensiblement réduite, notamment durant les années 1990, avec l’effet des incendies à répétition et du défrichement.

Massinissa A.