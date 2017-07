Baisse des prix du poulet

Par DDK | Il ya 49 minutes | 81 lecture(s)

Tout comme les prix des légumes et fruits qui ont sensiblement baissé ces derniers jours, le prix du poulet a également enregistré une remarquable baisse par rapport à ce qu’il était, il y a à peine une semaine. Ainsi, vidé et emballé, dans le strict respect de la commercialisation, les bouchers le proposent à 190 DA le kilogramme, alors qu’il affichait, dans les mêmes commerces, la semaine passée, le prix de 400 DA. Au marché du centre-ville de Bouira, il est cédé par les marchands à raison de 200 DA/Kg, contre 360 DA il y a peu de temps. «C’est un cas exceptionnel que de proposer du poulet vidé à 200 DA le kilo, bien que nous soyons encore loin du prix promis par les responsables du secteur, il y a quelques semaines», déclare un père de famille. Cette baisse concerne également le poulet vendu en rôtisserie, dont le prix, qui atteignait les 650 DA, est redescendu à 450 DA. Néanmoins, les prix affichés par les bouchers de Bechloul, d’Ath-Leqsar ou ceux d’El-Esnam, à l'Est de la wilaya de Bouira, sont encore moins élevés qu’à Bouira-ville. À ce sujet, un aviculteur dira : «Le poussin nous revient moins cher. De nos jours, il est cédé à 6 Da, alors qu’il frôlait les 80Da au début du mois en cours. Ajouté à cela les pertes enregistrées du côté des éleveurs, lesquels peinent à vendre leur élevage, ce qui les contraints à les céder à des prix très bas». Cette baisse des prix est plutôt bien accueillie par les consommateurs, surtout en cette période de fête où la demande du poulet est très forte.

A Cheboub.