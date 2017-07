Un véritable casse-tête !

Par DDK | Il ya 50 minutes | 84 lecture(s)

Réalisé et mis en service en 2013, le contournement de la ville de Bouira se trouve déjà dans un état de dégradation avancé.

En effet, de multiples dégradations sont apparues sur les 10 kilomètres que compte cette route stratégique, ce qui perturbe la circulation automobile. Le passage continu des poids lourds, souvent surchargés, ainsi que les effets climatiques ont accéléré la dégradation de cet ouvrage, qui se trouve désormais parsemé de nids-de-poule, de trous géants et de flaques d’eau. Cette situation pénalise de nombreux automobilistes qui se trouvent obligés d’éviter cette route pour accéder au centre-ville. A ce sujet, un automobiliste, habitant le quartier de 140 logements de Bouira, dira : «Avant, je traversais cette route pour rentrer chez moi chaque jour, car elle dispose d’un accès direct au quartier des 140 logements. Maintenant qu’elle est détériorée, je me retrouve obligé de faire des détours au centre-ville et supporter ses embouteillages, pour arriver à mon quartier. Ma voiture ne peut plus supporter les nombreuses crevasses, les nids-de-poule et les freins à répétition». Notre interlocuteur se désole aussi de l’absence l’éclairage public. En effet, ce dernier n’est toujours pas fonctionnel, bien que des lampadaires aient été installés tout au long de cette route: «La nuit, c’est encore pire. Les camions et les poids lourds constituent un véritable danger, car la visibilité est réduite à néant. Rare sont les automobilistes qui s’aventurent à emprunter cette route durant la nuit. Le risque d’accident est quasi-permanent», a-t-il ajouté. Pour rappel, ce projet de contournement de la ville de Bouira, menant aussi à la RN5 et à l’autoroute est-ouest, a été réalisé en 2013, pour un montant assez conséquent, estimé à 2,7 milliards de dinars, soit 270 milliards de centimes. Depuis sa mise en service, l’entreprise réalisatrice a été rappelée à plusieurs reprises par la direction des travaux publics (DTP) de Bouira, pour des travaux de maintenance et de remise à niveau. Plusieurs tronçons de cette route, à l’image de celui du quartier «Les Allemands» et celui du nouveau pôle universitaire, ont été retapés. Cependant, d’autres tronçons restent sans entretien, chose qui a provoqué leur détérioration. Les usagers de cette route, qui contribue à l’absorption des embouteillages au niveau de la ville de Bouira, interpellent les responsables de la wilaya pour l’inscription d’un projet de réhabilitation, afin de leur faire éviter les embouteillages du centre-ville, et réduire le transit des camions poids lourds du périmètre urbain.

Massinissa A.