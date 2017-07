Le projet d’aménagement enfin relancé

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

L’état des routes au niveau du quartier Abbas Boudjnane, relevant d’El-Esnam, une commune sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya, est loin d’être reluisant. A l’entrée du quartier, la dégradation de la chaussée interpelle déjà. Des nids-de-poule et des crevasses rendent difficile la circulation des voitures à l’intérieur de ce quartier résidentiel. Sur une bonne partie du trottoir, le carrelage a été carrément arraché, pour exécuter la pose des câbles de la fibre optique, des conduites de l’eau potable, du gaz de ville... Seulement, et à ce jour, la remise en état initial des lieux n’a toujours pas été effectuée. À ce sujet, les autorités communales ont confié qu’elles ont déjà lancé un projet d’aménagement de ce quartier. Ainsi, l’APC a débloqué une enveloppe de 600 millions de centimes en vue de mener ce projet d’aménagement à terme. C’est l’entreprise Hammadi Mohammed qui se chargera de la réalisation du projet en question qu’elle devrait livrer d’ici un mois. D’après M. Smaïl Âagoune, adjoint au maire d’El-Esnam, la commune connaît ces derniers temps la concrétisation d'un bon nombre de projets qui ont trait particulièrement à l’aménagement urbain: «L’entreprise a déjà commencé les travaux de réalisation du projet d’aménagement au niveau de ce quartier. Certes, l'opération a un peu traîné à cause de certains aléas, mais désormais, les travaux vont bon train et l’entreprise devrait le livrer avant la fin de la saison estivale», a fait savoir notre interlocuteur. Selon ce dernier et toujours dans le même volet, un autre projet, concernant uniquement le centre-ville, a été inscrit et sera lancé incessamment. «L'étude technique étant finalisée, il ne reste que la budgétisation et l'octroi du marché à travers un appel d'offres», a indiqué l’élu. Pour rappel, des opérations ayant trait à l'aménagement urbain, à la réalisation d'équipements publics, en passant par l’extension des réseaux AEP ont été parachevées au niveau de plusieurs quartiers depuis le début de l’année en cours.

A. Cheboub