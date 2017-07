Plus de peur que de mal !

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Les réseaux de distribution de l’AEP et d’assainissement au niveau de la partie basse de Raffour, localité relevant de la commune de M’Chedallah, ont, une fois de plus, suscité l’inquiétude.

C’était après qu’une pollution de l’eau potable (mélangée aux eaux usées) eut été signalée, mercredi dernier, au niveau de la rue Saïdi Mohamed. Aussitôt l’alerte donnée, tous les organismes concernés, tels que les services d’hygiène de la commune de M’Chedallah, ceux de l’ADE, de l’hydraulique et une équipe de l’ONA, se sont rendus sur les lieux. Il s’agit d’une avarie survenue sur l’ancien réseau d’assainissement à l’origine de refoulement d’eaux usées vers les points de raccordement individuels de l’AEP au niveau de cette rue. L’avarie en question a été prise en charge dans la même journée, et le danger a été par conséquent écarté. La nouvelle d’un nouveau mélange, qui a circulé comme une trainée de poudre à travers toute la localité, a crée une nouvelle panique parmi les citoyens, qui gardent encore le mauvais souvenir de plusieurs épidémies de MTH par le passé qui ont conduit plusieurs dizaines de citoyens au pavillon des urgences de l’hôpital de M’Chedallah. Un élu, membre de l’exécutif communal originaire de Raffour rencontré sur les lieux n’ira pas par quatre chemins pour dénoncer «le bâclage» des travaux sur le nouveau réseau de l’assainissement, dont plusieurs raccordements individuels n’ont pas été exécutés et ces citoyens continuent à utiliser l’ancien ouvrage vétuste ; d’où ces fréquentes et sporadiques avaries qui font planer en présence le risque d’épidémies de MTH sur cette ville de 13.000 habitants. Abordée, la responsable du BHC de la commune affirme que cette fois aucun cas de MTH n’a été signalé dans la localité de Raffour. Par ailleurs, nous apprenons auprès des services de la municipalité de M’Chedallah qu’une entreprise a été engagée pour reprendre les travaux du tronçon d’assainissement où a été détecté l’avarie.

Oulaid Soualah