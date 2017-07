Le transport se raréfie

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Le transport de voyageurs dans la localité d'Ath Hamdoun, relevant de la commune d'Aghbalou, connaît ces derniers jours, une perturbation palpable, laissant les usagers dans le désarroi. En tout cas, c'est ce qui a été constaté sur la ligne Ath Hamdoun - Tazmalt, où les transporteurs sont devenus, à s'y méprendre, des "oiseaux rares". En effet, un bon nombre de transporteurs n'assurent pas la desserte entre les deux localités précitées. L'arrêt de fourgons situé dans la ville de Tazmalt, où stationnent les fourgons qui font la navette entre cette ville et Ath Hamdoun, est presque vide chaque jour. Les voyageurs en partance vers Ath Hamdoun attendent, par dizaines, un hypothétique fourgon qui viendrait les délivrer après de longues minutes d'attente sous la chaleur. Ce problème s'accentue à partir de midi, où les transporteurs "désertent" les lieux. L’apparition des fourgons sur cet arrêt devient très rare, ce qui met les voyageurs dans tous leurs états. Quant aux raisons qui font que les fourgons deviennent rares, certains usagers nous font savoir que les fourgons de beaucoup de transporteurs sont loués. «La rareté des fourgons ces derniers jours est due aux fêtes de mariage. Les familles qui organisent les mariages louent des fourgons pour transporter les invités, ce qui a crée en ces moments un déficit dans le transport de voyageurs pour notre localité (Ath Hamdoun, ndlr)», explique un habitant de cette bourgade. Cette situation va en se compliquant pour les usagers de cette ligne, d'autant plus qu’ils attendent plusieurs dizaines de minutes l'arrivée d'un fourgon sous une chaleur accablante. Le désarroi des usagers est total, car ils font le poireau sous les arcades des commerces qui jouxtent cet arrêt de fourgons sis au quartier "Merlot1" dans la ville de Tazmalt. Cet arrêt est dépourvu de toute commodité nécessaire (eau courante, toilettes, bancs, abribus...), ce qui harasse les usagers, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, contraints à leur corps défendant d'attendre comme dans un purgatoire.

