Un point d’eau inexploité

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Aïn-Bahta est un point d’eau sis à El-Haouamid, une localité de la commune de Bordj Okhriss, à 57 km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Cette source n’est malheureusement pas exploitée, alors que la population endure le manque de l’eau potable, particulièrement durant cette période estivale, caractérisée par la canicule. Sur les lieux, l’on a constaté que le chemin menant à ce point d’eau est en terre battue. Il est très dégradé et difficile d’accès aux automobilistes. De ce fait, il est rare de voir les habitants des quatre coins de la commune de Bordj Okhriss sur les lieux, même quand ils font face aux pénuries d’eau potable, lesquelles se multiplient durant la saison estivale. Pour le moment, les responsables de la municipalité ne semblent pas décidés à aménager la source et l’accès y menant, au grand dam des habitants de la région. Des habitants qui souhaitent et appellent de tous leurs vœux à l’exploitation de cette richesse hydrique laquelle permettra d’alléger, un tant soit peu, les nombreuses pénuries d’eau. Selon les habitants, ce point d’eau sera d’un apport considérable, car il contribuera à résorber la crise du liquide précieux. Pour beaucoup de citoyens, l’aménagement de cette source naturelle ne nécessitera que quelques travaux de maçonnerie et la pose de la tuyauterie et de robinets. Le projet n’est pas très coûteux, estiment-ils, et s’il est réalisé, il constituera une bouffée d’oxygène pour la population locale. A la question de savoir si cette eau est potable, Adel, un habitant du centre-ville répondra : «Les laborantins de la wilaya de Bouira ont déjà effectué un prélèvement de cette eau et nous ont rassurés quant à sa bonne qualité. L’analyse physicochimique de l’eau était concluante”. Pour rappel, plusieurs quartiers et cités de la ville de Bordj Okhriss, dont Hay Chouhada et la cité Âalim Saâd, ont été touchés par une pénurie d’eau qui a duré un mois. C’est dire que l’aménagement de ce point d’eau sera d’un grand apport en termes de ressources hydriques dans cette région.

A Cheboub.