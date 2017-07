Une infrastructure laissée aux quatre vents

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le stade en tartan implanté au quartier populaire El-Qarya, situé non loin du centre-ville d’El-Hachimia, une commune sise à 15 Km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, se trouve, depuis des années déjà, dans un état de dégradation avancée. Cette situation est due principalement au manque d’entretien régulier, et surtout à l’absence d’une véritable clôture de protection. Actuellement, celle existante ne tient plus debout, car les poteaux sont gagnés par la rouille. Le terrain, lui, n’est pas mieux loti et nécessite une réfection de fond en comble. En dépit de ces conditions défavorables, les jeunes de la commune ne désespèrent point et organisent, tout de même, des rencontres de football. Construit il y a près d’une décennie, cet unique espace de divertissement des centaines de jeunes de cette cité, n’a de cesse de se dégrader. Pire encore, il a été transformé par la force des choses et surtout de la bêtise humaine en un dépotoir à ciel ouvert. Laissé sans surveillance ni entretien, ce stade de proximité semble avoir été abandonné à son sort. «Faute de gardiennage et de prise en charge, ce stade s’est dégradé et ne peut prétendre accueillir le moindre match», nous a confié Hamid, un jeune du quartier. À l’heure actuelle, les jeunes de la localité ne cachent pas leur crainte quant à l’avenir de ce terrain. «Si aucune disposition n’est prise pour assurer le gardiennage, l’entretien et la gestion du stade, le pire est à craindre. Il est plus que nécessaire et urgent que les services de la commune se penchent sur l’état du terrain et le réhabilitent», confie un jeune sportif du quartier, qui assure que de nombreuses compétitions et inter-quartiers ont été annulés à cause de l’état du stade, que les autorités municipales ont promis de réhabiliter, sans qu’ils ne passent à l’action et concrétisent leurs promesses. Notons, en somme, que des infrastructures du même type seront bientôt réalisées, et d’autres sont en projet à travers différents quartiers de la localité d’El Hachimia, mais si les autorités compétentes ne prennent pas les mesures nécessaires pour les préserver, elles ne résisteront pas longtemps et subiront le même sort que celles déjà existantes.

A. C.