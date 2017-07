La campagne lancée

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles par l’animal à l’homme, la municipalité d’El-Hachimia, au Sud de la wilaya de Bouira, a lancé, avant-hier, une campagne d’abattage des chiens et chats errants aux quatre coins de la municipalité. Cette campagne sera menée chaque jour de 17 à 23h, durant dix jours, informe l’APC d’El-Hachimia. Par ailleurs, cette dernière a appelé la population à prendre certaines précautions durant cette campagne. Ainsi, il est préconisé de surveiller particulièrement les enfants afin d’écarter tout danger, d’autant plus qu’il est prévu de recourir aux armes à feu durant cette opération. Il faut préciser qu’au centre-ville d’El-Hachimia et dans les localités voisines, il a été constaté, ces derniers temps, une prolifération sans précédant d’animaux errants, notamment les chiens. Un phénomène sur lequel la population a, à maintes reprises, interpellé les responsables locaux. Il faut dire qu’il n’y pas qu’à El-Hachimia que ce phénomène a été observé. Beaucoup de communes de la wilaya en souffrent aussi.

D. M.