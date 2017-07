On croule sous les déchets !

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le quartier populaire des 1 100 logements du centre-ville de Bouira croule sous les ordures. En effet et depuis la fin du mois du Ramadhan, ce quartier, communément connu sous le nom «Ecotec», se trouve envahi par des tas d’ordures ménagères et de sacs poubelle, qui s’entassent sur les trottoirs et les espaces verts depuis plusieurs jours. D’énormes dépotoirs débordant sur la chaussée poussent comme des champignons sous le soleil qui accélère la décomposition des déchets, dégageant ainsi odeurs nauséabondes et insupportables, qui empestent l’air et causent des désagréments aux passagers et aux habitants du quartier. Selon certains riverains, le changement des horaires de la collecte des ordures, après le mois de Ramadhan est la raison derrière cette anarchie, qui défigure l’aspect esthétique du quartier, et dégrade l’environnement direct des résidents. Selon-eux, les appartements de ce quartier sont envahis, non seulement par les odeurs nauséabondes, mais aussi par les insectes et les rongeurs qui sont un danger, particulièrement pour les enfants. «Le camion de collecte passe rarement, et sans avoir d’horaires fixes. Des fois, il passe la soirée, et d’autres durant les premières heures de la matinée, et nous ne savons plus quand sortir nos poubelles !», nous dira l’un des résidents de ce quartier. Ce dernier réclame la mise en place d’horaires spécifiques pour la collecte des ordures au niveau de ce quartier : «Des commerçants du marché voisin jettent aussi leurs poubelles à l’intérieur de notre quartier. Certains voisins contribuent à l’aggravement de ce phénomène, mais ils n’ont pas d’autres choix que de déposer leurs sacs poubelles au niveau des bacs à ordures. Ceux qui ont les moyens les transportent vers d’autres quartiers pour éviter l’aggravement de la situation. Il faut nécessairement établir un programme avec des horaires fixes et quotidiens pour ce quartier, car nous ne pouvons plus supporter cette situation !». Contacté par nos soins, l’adjoint du maire de Bouira, chargé de l’environnement et de la collecte des ordures, assure, pour sa part, que la collecte des ordures au niveau de ce quartier, se fait d’une manière quotidienne et régulière. Il assure qu’un camion collecteur de déchets transite quotidiennement au début de la matinée. «Le camion passe quotidiennement dans ce quartier et les quantités de poubelles collectées, sont de plus en plus importantes. Nous appelons les résidents à respecter les horaires de dépôt des ordures, et à ne pas sortir leurs sacs poubelles à n’importe quel moment de la journée», a-t-il ajouté.

Massinissa A.