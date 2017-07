Anarchie, insalubrité et squat des trottoirs

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Le marché des fruits et légumes de la ville de Lakhdaria se trouve dans un état lamentable au vu de l’insalubrité et de l’anarchie qui y règnent depuis maintenant plusieurs années. En effet, juste à l’entrée de marché, trône une immense benne à ordures pleine à craquer de laquelle se dégagent des odeurs pestilentielles de fruits et légumes décomposés. En ces temps de chaleurs, la situation s’est davantage aggravée, et les odeurs sont devenues insupportables et incommodent chaque jour un peu plus les habitants de la ville, nombreux à se rendre au niveau du marché pour faire leurs emplettes. Pis encore, dans les alentours du marché, toute sorte de déchets et surtout de restes de fruits et légumes jonchent le sol, plongeant les lieux dans une insalubrité indescriptible. «C’est désolant de voir ce décor d’insalubrité qui règne au niveau du marché. Les lieux ont été toujours dans cet état et le marché se dégrade un peu plus au fil des jours», se lamente un père de famille qui fréquente le marché depuis plusieurs années. Notre interlocuteur se dit surtout «consterné» par «l’absence de réaction des responsables de la commune devant cet état de fait». Selon lui, tout le monde est au courant de la situation de ce marché, mais personne ne réagit pour y remédier. A cette insalubrité chronique, qui fait désormais partie du décor de cet espace commercial, d’ajoute un autre phénomène tout aussi nuisible. Il s’agit du squat des trottoirs et des allées par des vendeurs. Ceci crée de l’anarchie et complique surtout la circulation des citoyens dans ce marché. En effet, sur l’allée menant au marché, de part et d’autre du trottoir, des cageots de fruits et légumes sont installés par des commerçants et parfois des vendeurs de l’informel. En conséquence, il est quasi impossible pour les citoyens de se frayer un chemin parmi la masse des commerçants. À certaines heures de pointe, l’on assiste à de véritables bousculades à l’entrée du marché et il faut jouer des coudes, pour pouvoir accéder ou sortir du marché. «Le moindre espace, et même le trottoir, est occupé par les commerçants, alors que chacun d’entre eux est assigné à un emplacement bien précis. Cela crée de l’anarchie au niveau du marché et, par ricochet, des désagréments aux citoyens», confie un habitant du quartier. Il faut dire qu’il n’y a pas que les clients qui sont pénalisés par cette situation, les riverains du marché en souffrent aussi. Ces derniers affirment qu’ils n’ont cessé d’interpeller les élus locaux, sur notamment la pollution qu’engendre le marché, mais en vain. Devant ces problèmes qui se posent depuis un bon bout de temps, les citoyens de Lakhdaria interpellent, encore une fois, les élus de la municipalité «pour qu’ils prennent leurs responsabilités et assainir la situation, afin d’en finir une bonne fois pour toute avec le cas de espace commercial».

D. M.