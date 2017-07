Une importante fuite attend toujours réparation

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Les habitants des quartiers 18 et 50 Logements relevant de la cité Bouderbala, sise en plein centre de Lakhdaria, une commune située à 40 km à l'ouest du chef-lieu de la wilaya, attendent depuis maintenant un mois que les services de l’ADE interviennent, pour réparer une énorme fuite d’eau survenue sur le réseau AEP. En effet, et selon les citoyens, cette fuite, survenue en contrebas de la route qui mène vers la cité des 18 Logements, n’est toujours pas réparée. Toujours selon eux, des requêtes ont été adressées aux services de l’ADE et à ceux de l'APC de Lakhdaria mais elles sont restées sans suite. Les pertes de ce liquide vital se comptent par douzaines de m3 quotidiennement, et le quartier est constamment inondé. Les habitants assistent impuissants à ce gaspillage, surtout en cette période estivale caractérisée par des pénuries. Cette fuite d’eau n’est pas sans conséquence sur l’approvisionnement en eau des foyers. Puisqu’à en croire les dires des habitants des deux quartiers, le débit de l’eau qui arrive dans les robinets des foyers est très faible et a nettement diminué. Selon certains résidents, l’eau potable peine à arriver aux derniers étages des bâtiments, et ce, en raison du manque de pression. L’autre souci réside dans la formation de nombreuses mares d'eau dans les cours des immeubles et les routes des deux cités. Situation qui contraint les automobilistes à rouler à très faible allure. «Cette fuite remonte à plus d’un mois, laquelle a laissé couler d’énormes quantités d’eau qui se répandent tout au long de la chaussée», dira Hamza, un habitant du quartier des 50 Logements. Les piétons également sont très incommodés par ces eaux, car ils sont obligés de slalomer entre les flaques pour pouvoir traverser la chaussée. Il est utile de signaler que les services de l’ADE ont toujours procédé à la réparation des fuites d’eau comme ils l’ont récemment effectué pour la conduite alimentant le quartier Slimane Bouchelkia, dit (Le camp), un quartier de la commune d’El-Esnam, mais dans ces deux quartiers de Lakhdaria, le problème persiste et les équipes techniques ne sont pas encore intervenues pour prendre en charge le problème.

A Cheboub