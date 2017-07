L’incinération, un mode opératoire décrié

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

En l'absence d'une déchetterie ou d'un centre d'enfouissement technique (CET), l'environnement de la commune de Chorfa continue à pâtir de la pollution, qui atteint des proportions alarmantes. En effet, la gestion des déchets ménagers demeure toujours problématique dans cette municipalité rurale, peuplée par plus de 20 000 habitants. Les ordures ménagères continuent d'être évacuées sur le lit de l'oued Sahel qui traverse cette localité. De larges surfaces de cet oued sont contaminées par la pollution, qui a atteint des degrés inimaginables. Sur les berges, sur le lit et les rivages, l'oued Sahel n'est aucunement épargné par les jets quotidiens de tonnes d'ordures ménagères, provoquant à s'y méprendre une véritable catastrophe environnementale. Les détritus s'amoncellent à tout bout de champs, donnant une vue hideuse et repoussante aux lieux. Pis encore, il est procédé à l'incinération de ces déchets, et les fumées montant en colonnes sur plusieurs centaines de mètres au ciel sont visibles de loin. Le vent dispersant ces fumées provoque un véritable écran de fumées qui s'étend sur plusieurs kilomètres à la ronde, rendant de ce fait l'air irrespirable et pollué. «C'est vraiment la galère pour nous les riverains. Même si la décharge est un peu loin, à 2 kms environ, il n'en demeure pas moins que la fumée qu'elle dégage arrive jusqu'à nos maisons. On est alors obligés de fermer les fenêtres pour échapper à cette fumée asphyxiante. Nous en avons assez de respirer à longueur de journée cet air chargé de pollution et d'odeurs pestilentielles, les éboueurs doivent cesser d'incinérer les déchets, ils ne font que rajouter une couche à cette situation délétère», tranche avec amertume un riverain de l'oued Sahel. Cette situation agace au plus haut point les amoureux de la nature, qui se désolent de voir l'état dans lequel est confiné l'environnement dans la commune de Chorfa entre autres, et particulièrement l'oued Sahel, transformé en dépotoir et en collecteur des eaux usées. «C’est en effet navrant de voir toute cette pollution se répandre sur l'environnement de la municipalité de Chorfa, d’autant qu'elle est dotée d'un couvert végétal luxuriant et d'un réseau d'eau de surface immense. Les autorités sont interpellées quant à cette situation peu reluisante, afin de trouver une solution à cette pollution», préconise un habitant de Chorfa-centre.

Y. Samir.