Le village de Fraksa a soif !

Les villageois de Fraksa, une localité située au sud de la commune d’Oued El-Berdi, sont confrontés depuis le début de l’été à un sérieux problème de manque d’eau potable. Selon les villageois, ce problème surgit chaque année avec l’arrivée de la saison des grandes chaleurs. Ils affirment aussi que le seul forage d’eau potable, qui alimente le village, s’épuise dès le début du mois de juin et les services de l’APC trouvent d’énormes difficultés à acheminer des camions citernes, faute de moyens. «Ceux qui possèdent des puits à l’intérieur de leurs maisons sont relativement épargnés par cette souffrance. La majorité des habitants ne peuvent pas construire de puits, car les autorisations ne sont plus accordées pour notre village. Nous n’avons donc pas d’autres choix que d’acheter des citernes d’eau, au prix fort de 1200 DA», se désole un habitant de ce village, qui interpelle les responsables locaux afin de raccorder sa localité au réseau d’AEP. «Notre village n’est qu’à sept kilomètres du chef-lieu communal, en plus, il dispose de son propre réseau de distribution et de transport, en plus du nombre important de foyers et d’habitants qui font de lui le plus grand village de la commune. La seule solution pour mettre un terme à ce clavaire est le raccordement au réseau communal d’eau potable», souligne-t-on. Les villageois affirment aussi avoir adressé plusieurs requêtes écrites au président de l’APC d’Oued El-Berdi pour lui exposer ce problème, mais sans grand résultat. «À maintes reprises des sages du villages se sont déplacés pour saisir le maire à ce sujet. Malheureusement, les réponses de ce responsable n’ont jamais été très convaincantes. À chaque fois, il se contente de nous dire qu’il avait introduit une proposition pour l’inscription d’un projet pour notre village, mais on attend toujours», souligne un autre villageois. Pour rappel, le même village est alimenté à partir d’un fourrage d’eau potable géré par la municipalité d’Oued El-Berdi.

Massinissa A.